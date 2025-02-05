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В ЕС пригрозили ввести меры против IT-компаний США
В ЕС пригрозили ввести меры против IT-компаний США - 05.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС пригрозили ввести меры против IT-компаний США
Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:14+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении блока, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Евросоюз планирует принять ответные меры в отношении Кремниевой долины, если Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин в отношении блока", - говорится в материале газеты. По словам собеседников издания, Еврокомиссия рассматривает возможность применения "инструмента против принуждения", что позволит ЕС ввести меры, которые коснутся американской отрасли услуг, в частности работы крупнейших американских IT-компаний. По словам источника, в настоящее время ЕС рассматривает "все варианты". Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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ес, дональд трамп
Экономика, ЕС, Дональд Трамп
В ЕС пригрозили ввести меры против IT-компаний США
FT: ЕК может ввести меры против IT-компаний США в случае введения Трампом пошлин
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ.
Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении блока, пишет
газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Евросоюз планирует принять ответные меры в отношении Кремниевой долины, если Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин в отношении блока", - говорится в материале газеты.
По словам собеседников издания, Еврокомиссия рассматривает возможность применения "инструмента против принуждения", что позволит ЕС ввести меры, которые коснутся американской отрасли услуг, в частности работы крупнейших американских IT-компаний.
По словам источника, в настоящее время ЕС рассматривает "все варианты".
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Туск призвал ЕС зеркально ответить на таможенные пошлины США