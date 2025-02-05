https://1prime.ru/20250205/poshliny-854679519.html

В ЕС пригрозили ввести меры против IT-компаний США

В ЕС пригрозили ввести меры против IT-компаний США - 05.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС пригрозили ввести меры против IT-компаний США

Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T09:14+0300

2025-02-05T09:14+0300

2025-02-05T09:15+0300

экономика

ес

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении блока, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Евросоюз планирует принять ответные меры в отношении Кремниевой долины, если Дональд Трамп выполнит свои угрозы по введению пошлин в отношении блока", - говорится в материале газеты. По словам собеседников издания, Еврокомиссия рассматривает возможность применения "инструмента против принуждения", что позволит ЕС ввести меры, которые коснутся американской отрасли услуг, в частности работы крупнейших американских IT-компаний. По словам источника, в настоящее время ЕС рассматривает "все варианты". Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.

https://1prime.ru/20250204/poshliny-854669714.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, дональд трамп