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ЕС предрекли раскол по ответным мерам в случае введения Вашингтоном пошлин - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС предрекли раскол по ответным мерам в случае введения Вашингтоном пошлин
ЕС предрекли раскол по ответным мерам в случае введения Вашингтоном пошлин - 05.02.2025, ПРАЙМ
ЕС предрекли раскол по ответным мерам в случае введения Вашингтоном пошлин
В странах Евросоюза может возникнуть раскол по вопросу, как именно стоит отреагировать на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:24+0300
2025-02-05T16:24+0300
экономика
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сша
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. В странах Евросоюза может возникнуть раскол по вопросу, как именно стоит отреагировать на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары, некоторые страны ЕС разрабатывают свои стратегии ответных мер, сообщает британская газета Financial Times. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении объединения. "Евросоюз готовится к потенциальной торговой войне с президентом США Дональдом Трампом. Но, несмотря на тщательную подготовку к принятию контрмер, их применение может обнажить трещины в единстве блока", - говорится в публикации издания. Как отмечает Financial Times, резкие ответные меры ЕС могут побудить Трампа усилить давление на уязвимые отрасли европейской экономики, такие как металлургия и сельское хозяйство. В связи с этим некоторые государства-члены уже разрабатывают свои собственные стратегии ответа на возможные пошлины США, указывает издание. В частности, чиновник одной из европейских стран сообщил газете, что его правительство закупает американские истребители и стремится расширить импорт сжиженного природного газа, чтобы "задобрить" США. В свою очередь, министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Рейнет Клевер заявила изданию, что в марте отправится в США, чтобы "поговорить с администрацией Трампа и защитить интересы Нидерландов". При этом, как отметил министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен, стремление каждой страны-члена ЕС установить собственные отношения с США стало бы "худшим решением". Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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ес, сша, пошлины
Экономика, ЕС, США, пошлины
16:24 05.02.2025
 
ЕС предрекли раскол по ответным мерам в случае введения Вашингтоном пошлин

FT: в ЕС может возникнуть раскол по ответным мерам в случае введения пошлин

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. В странах Евросоюза может возникнуть раскол по вопросу, как именно стоит отреагировать на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары, некоторые страны ЕС разрабатывают свои стратегии ответных мер, сообщает британская газета Financial Times.
Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер против крупнейших американских IT-компаний, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении объединения.
"Евросоюз готовится к потенциальной торговой войне с президентом США Дональдом Трампом. Но, несмотря на тщательную подготовку к принятию контрмер, их применение может обнажить трещины в единстве блока", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Financial Times, резкие ответные меры ЕС могут побудить Трампа усилить давление на уязвимые отрасли европейской экономики, такие как металлургия и сельское хозяйство. В связи с этим некоторые государства-члены уже разрабатывают свои собственные стратегии ответа на возможные пошлины США, указывает издание.
В частности, чиновник одной из европейских стран сообщил газете, что его правительство закупает американские истребители и стремится расширить импорт сжиженного природного газа, чтобы "задобрить" США. В свою очередь, министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Рейнет Клевер заявила изданию, что в марте отправится в США, чтобы "поговорить с администрацией Трампа и защитить интересы Нидерландов".
При этом, как отметил министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен, стремление каждой страны-члена ЕС установить собственные отношения с США стало бы "худшим решением".
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными о введении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
%Президент Европейского совета Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Туск призвал ЕС зеркально ответить на таможенные пошлины США
Вчера, 17:37
 
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