https://1prime.ru/20250205/poshliny-854697638.html

Из-за пошлин Трампа КНР подорожают смартфоны, кроссовки, игры, считают СМИ

Из-за пошлин Трампа КНР подорожают смартфоны, кроссовки, игры, считают СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ

Из-за пошлин Трампа КНР подорожают смартфоны, кроссовки, игры, считают СМИ

Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины в размере 10% на китайские товары могут привести к росту цен на смартфоны, спортивную обувь и... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T16:59+0300

2025-02-05T16:59+0300

2025-02-05T16:59+0300

китай

сша

дональд трамп

пошлины

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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины в размере 10% на китайские товары могут привести к росту цен на смартфоны, спортивную обувь и настольные игры. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на экспертов. "Смартфоны, кроссовки и настольные игры входят в число товаров, стоимость которых может вырасти из-за тарифов США на китайскую продукцию", — заявили специалисты в комментарии телеканалу. По данным ABC, рост цен в США отразится в первую очередь на электронике. В 2024 году США импортировали из Китая электронные устройства на сумму 31,6 миллиарда долларов, что составило около 30% от общего объема импорта компьютеров и другой техники. Кроме того, отмечает телеканал, Китай по-прежнему остается одним из крупнейших поставщиков обуви в США. Согласно данным Международной торговой комиссии США (USITC), Китай производит около 40% всей импортируемой обуви. Производители в этой сфере работают с низкими маржами, из-за чего им становится сложно покрывать дополнительные тарифные расходы, подчеркивают аналитики.Помимо техники и спортивной обуви подорожать могут и детские товары: игрушки и настольные игры. В прошлом году США импортировали из Китая игрушек на 18,8 миллиарда долларов, что составило около 80% от всего импорта данной продукции. По данным телеканала ABC, акции крупнейших производителей игрушек, в частности Hasbro и Mattel на фоне введения тарифов упали, однако частично восстановились во вторник. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Во вторник Китай ввел ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%. КНР также подал жалобу на налоговые меры Соединенных Штатов в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

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китай

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китай, сша, дональд трамп, пошлины