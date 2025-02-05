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Члены ВТО получили запрос Китая о начале консультаций по пошлинам США

Члены ВТО получили запрос Китая о начале консультаций по пошлинам США - 05.02.2025, ПРАЙМ

Члены ВТО получили запрос Китая о начале консультаций по пошлинам США

Государства-члены Всемирной торговой организации (ВТО) 5 февраля получили запрос Китая о начале консультаций по пошлинам США, говорится в заявлении на сайте... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T21:08+0300

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ЖЕНЕВА, 5 фев - ПРАЙМ. Государства-члены Всемирной торговой организации (ВТО) 5 февраля получили запрос Китая о начале консультаций по пошлинам США, говорится в заявлении на сайте ВТО. "Китай запросил консультации с США в рамках механизма урегулирования споров ВТО по поводу новых тарифных мер, введенных США отношении товаров из Китая. Запрос был разослан членам ВТО 5 февраля", - говорится в документе. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Во вторник Китай ввел ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%. КНР также подал жалобу на налоговые меры Соединенных Штатов в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

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китай, вто, пошлины, сша