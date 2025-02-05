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Постпреды стран ЕС начинают согласовывать антироссийские санкции

Постпреды стран ЕС начинают согласовывать антироссийские санкции - 05.02.2025, ПРАЙМ

Постпреды стран ЕС начинают согласовывать антироссийские санкции

Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду начинают согласовывать предложения по 16-му по счету пакету антироссийских... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T00:22+0300

2025-02-05T00:22+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду начинают согласовывать предложения по 16-му по счету пакету антироссийских санкций, который будет включать как персональные, так и экономические ограничительные меры. Пункты по санкциям значатся в числе требующих предварительной дискуссии. "Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические секторальные санкции – ред.). Обмен мнениями. Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Обмен мнениями", - указывается в повестке встречи, которая начнется в 09.30 по местному времени (11.30 мск). Пока каких-либо конкретных решений постпредов по пакету не ожидается, это начальный этап согласования санкций. Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, запад, рф, украина, владимир путин, ес