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Американский почтовый сервис возобновил прием отправлений из Китая - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Американский почтовый сервис возобновил прием отправлений из Китая
Американский почтовый сервис возобновил прием отправлений из Китая - 05.02.2025, ПРАЙМ
Американский почтовый сервис возобновил прием отправлений из Китая
Американский почтовый сервис United States Postal Service (USPS) сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в Китай, о временном прекращении которого... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:23+0300
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сша
китай
дональд трамп
посылки
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ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Американский почтовый сервис United States Postal Service (USPS) сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в Китай, о временном прекращении которого сообщалось накануне. "С 5 февраля служба продолжит принимать всю международную почту и посылки из Китая и Гонконга", - говорится в сообщении предприятия. USPS - входит в состав исполнительной власти США, наряду с этим сервисом международными отправлениями занимаются коммерческие компании. Как заявили в USPS, заинтересованные ведомства совместно работают, чтобы привести в действие механизм по сбору новых пошлин на товары из Китая, чтобы обеспечить беспрерывный поток отправлений. О прекращении приема международных посылок из Китая сообщалось накануне. Причины такого решения не назывались. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о введении тарифов на товары из Китая. В МИД КНР на фоне новостей о временном прекращении приема отправлений призывали США перестать политизировать торгово-экономические вопросы.
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сша, китай, дональд трамп, посылки, почта
США, КИТАЙ, Дональд Трамп, посылки, почта
17:23 05.02.2025
 
Американский почтовый сервис возобновил прием отправлений из Китая

Американский сервис USPS снова начал принимать посылки из Китая

© РИА Новости . Елена Кудряшова%Склад
%Склад - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Елена Кудряшова
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ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Американский почтовый сервис United States Postal Service (USPS) сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в Китай, о временном прекращении которого сообщалось накануне.
"С 5 февраля служба продолжит принимать всю международную почту и посылки из Китая и Гонконга", - говорится в сообщении предприятия.
USPS - входит в состав исполнительной власти США, наряду с этим сервисом международными отправлениями занимаются коммерческие компании.
Как заявили в USPS, заинтересованные ведомства совместно работают, чтобы привести в действие механизм по сбору новых пошлин на товары из Китая, чтобы обеспечить беспрерывный поток отправлений.
О прекращении приема международных посылок из Китая сообщалось накануне. Причины такого решения не назывались. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о введении тарифов на товары из Китая.
В МИД КНР на фоне новостей о временном прекращении приема отправлений призывали США перестать политизировать торгово-экономические вопросы.
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СШАКИТАЙДональд Трамппосылкипочта
 
 
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