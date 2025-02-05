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Американский почтовый сервис возобновил прием отправлений из Китая

Американский почтовый сервис возобновил прием отправлений из Китая - 05.02.2025, ПРАЙМ

Американский почтовый сервис возобновил прием отправлений из Китая

Американский почтовый сервис United States Postal Service (USPS) сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в Китай, о временном прекращении которого... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:23+0300

2025-02-05T17:23+0300

2025-02-05T17:23+0300

сша

китай

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почта

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ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Американский почтовый сервис United States Postal Service (USPS) сообщил о возобновлении приема и отправки посылок в Китай, о временном прекращении которого сообщалось накануне. "С 5 февраля служба продолжит принимать всю международную почту и посылки из Китая и Гонконга", - говорится в сообщении предприятия. USPS - входит в состав исполнительной власти США, наряду с этим сервисом международными отправлениями занимаются коммерческие компании. Как заявили в USPS, заинтересованные ведомства совместно работают, чтобы привести в действие механизм по сбору новых пошлин на товары из Китая, чтобы обеспечить беспрерывный поток отправлений. О прекращении приема международных посылок из Китая сообщалось накануне. Причины такого решения не назывались. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о введении тарифов на товары из Китая. В МИД КНР на фоне новостей о временном прекращении приема отправлений призывали США перестать политизировать торгово-экономические вопросы.

https://1prime.ru/20250205/kitaj-854676766.html

сша

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, дональд трамп, посылки, почта