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Чистая прибыль Equinor снизилась на 26 процентов
Чистая прибыль Equinor снизилась на 26 процентов - 05.02.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Equinor снизилась на 26 процентов
Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась на 25,9% и составила 8,806 миллиарда долларов,... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:39+0300
2025-02-05T09:39+0300
2025-02-05T09:39+0300
экономика
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норвегия
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась на 25,9% и составила 8,806 миллиарда долларов, следует из отчета компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль снизилась до 3,11 доллара с 3,93 доллара годом ранее. Общая выручка Equinor уменьшилась на 3,2%, до 103,774 миллиарда долларов. Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за прошлый год составила 80,8 доллара за баррель по сравнению с 82,6 доллара в 2023 году, или на 2,2% ниже. В четвертом квартале группа Equinor получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 1,996 миллиарда долларов, что на 23,3% меньше в годовом выражении. В пересчете на акцию разводненная прибыль снизилась до 0,73 доллара с 0,88 доллара год назад. Общая квартальная выручка снизилась на 4,8% год к году, до 27,654 миллиарда долларов. Скорректированная операционная прибыль за квартал опустилась на 7,7% год к году, до 7,896 миллиарда долларов при прогнозе в 7,71 миллиарда. Объем добычи углеводородов в четвертом квартале составил 2,072 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5,7% меньше показателя за аналогичный период 2023 года. По итогам всего года он сократился на 0,7% и составил 2,067 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В 2025 году компания ожидает роста добычи нефти и газа на 4% по сравнению с уровнем 2024 года. Группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
https://1prime.ru/20250116/equinor-854256589.html
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бизнес, equinor, норвегия
Экономика, Бизнес, Equinor, НОРВЕГИЯ
Чистая прибыль Equinor снизилась на 26 процентов
Чистая прибыль Equinor за 2024 год снизилась до 8,8 миллиарда долларов
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor, приходящаяся на акционеров, в прошлом году сократилась на 25,9% и составила 8,806 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль снизилась до 3,11 доллара с 3,93 доллара годом ранее. Общая выручка Equinor уменьшилась на 3,2%, до 103,774 миллиарда долларов. Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за прошлый год составила 80,8 доллара за баррель по сравнению с 82,6 доллара в 2023 году, или на 2,2% ниже.
В четвертом квартале группа Equinor получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 1,996 миллиарда долларов, что на 23,3% меньше в годовом выражении. В пересчете на акцию разводненная прибыль снизилась до 0,73 доллара с 0,88 доллара год назад. Общая квартальная выручка снизилась на 4,8% год к году, до 27,654 миллиарда долларов. Скорректированная операционная прибыль за квартал опустилась на 7,7% год к году, до 7,896 миллиарда долларов при прогнозе в 7,71 миллиарда.
Объем добычи углеводородов в четвертом квартале составил 2,072 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5,7% меньше показателя за аналогичный период 2023 года. По итогам всего года он сократился на 0,7% и составил 2,067 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В 2025 году компания ожидает роста добычи нефти и газа на 4% по сравнению с уровнем 2024 года.
Группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
США инвестировали средства в развитие литиевого проекта Equinor в стране