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Чистая прибыль TotalEnergies снизилась на 26 процентов
Чистая прибыль TotalEnergies снизилась на 26 процентов - 05.02.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль TotalEnergies снизилась на 26 процентов
Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам прошлого года сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, на 26,3%, до 15,758... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:40+0300
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экономика
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чистая прибыль
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам прошлого года сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, на 26,3%, до 15,758 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 6,69 доллара с 8,67 доллара годом ранее, выручка - сократилась на 9,5%, до 214,55 миллиарда. По итогам четвертого квартала TotalEnergies уменьшила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, на 21,9% в годовом выражении, до 3,956 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,7 доллара с 2,09 доллара годом ранее. Выручка снизилась на 11,4% год к году, до 52,508 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов компании за год составлял 2,434 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2% ниже показателя годичной давности. По итогам четвертого квартала показатель уменьшился на 1,4% в годовом выражении - до 2,427 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В 2025 году компания ожидает роста добычи углеводородов более чем на 3%. Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.
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totalenergies, бизнес, прибыль, чистая прибыль
Экономика, TotalEnergies, Бизнес, прибыль, чистая прибыль
Чистая прибыль TotalEnergies снизилась на 26 процентов
Чистая прибыль TotalEnergies за 2024 год сократилась до 15,758 миллиарда долларов
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам прошлого года сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, на 26,3%, до 15,758 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию снизилась до 6,69 доллара с 8,67 доллара годом ранее, выручка - сократилась на 9,5%, до 214,55 миллиарда.
По итогам четвертого квартала TotalEnergies уменьшила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, на 21,9% в годовом выражении, до 3,956 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,7 доллара с 2,09 доллара годом ранее. Выручка снизилась на 11,4% год к году, до 52,508 миллиарда долларов.
Объем добычи углеводородов компании за год составлял 2,434 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2% ниже показателя годичной давности. По итогам четвертого квартала показатель уменьшился на 1,4% в годовом выражении - до 2,427 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В 2025 году компания ожидает роста добычи углеводородов более чем на 3%.
Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.
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