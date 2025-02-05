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Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья - 05.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поручил ему вместе с правительством проработать... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T19:43+0300
2025-02-05T19:43+0300
2025-02-05T20:00+0300
экономика
владимир путин
александр хинштейн
приграничные территории
восстановление
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поручил ему вместе с правительством проработать программу восстановления приграничья. Как заявил глава государства, правительству будет дано поручение проработать программа восстановления приграничья. Обращаясь к врио губернатора Курской области, Путин отметил: "Прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать".Вместе с тем президент поддержал предложение о введении льготной ипотеки в Курской области по аналогии с дальневосточной.Также Путин согласился с Хинштейном в том, что нынешние выплаты жителям приграничья, которые потеряли имущество, недостаточны."Самый чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества, - отметил президент. - Вы назвали количество этих людей - 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно".
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владимир путин, александр хинштейн, приграничные территории, восстановление
Экономика, Владимир Путин, Александр Хинштейн, приграничные территории, восстановление
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поручил ему вместе с правительством проработать программу восстановления приграничья.
Как заявил глава государства, правительству будет дано поручение проработать программа восстановления приграничья.
Обращаясь к врио губернатора Курской области, Путин отметил: "Прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать".
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Вместе с тем президент поддержал предложение о введении льготной ипотеки в Курской области по аналогии с дальневосточной.
Также Путин согласился с Хинштейном в том, что нынешние выплаты жителям приграничья, которые потеряли имущество, недостаточны.
"Самый чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества, - отметил президент. - Вы назвали количество этих людей - 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно".