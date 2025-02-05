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Росстат сообщил, как по итогам 2024 года в России выросло промпроизводство

Росстат сообщил, как по итогам 2024 года в России выросло промпроизводство - 05.02.2025, ПРАЙМ

Росстат сообщил, как по итогам 2024 года в России выросло промпроизводство

Промпроизводство в РФ в декабре 2024 года ускорило рост до 8,2% в годовом выражении с ноябрьских 3,5%, в месячном - выросло на 15%; по итогам года рост составил | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T19:14+0300

2025-02-05T19:14+0300

2025-02-05T19:21+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Промпроизводство в РФ в декабре 2024 года ускорило рост до 8,2% в годовом выражении с ноябрьских 3,5%, в месячном - выросло на 15%; по итогам года рост составил 4,6%, сообщил в среду Росстат. Годовая оценка роста промышленного производства оказалась лучше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста показателя на 4%. "Индекс промышленного производства составил: в 2024 году по сравнению с 2023 годом – 104,6%; в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года – 108,2%, по сравнению с ноябрем 2024 года – 115%", - говорится в публикации. С исключением сезонного и календарного факторов в декабре промышленное производство выросло на 2,4%. По итогам четвертого квартала промышленность выросла на 5,7% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в декабре в годовом выражении выросло на 1,3% после снижения на 1,7% в ноябре; по итогам года снижение составило 0,9%. Обрабатывающая промышленность в декабре ускорила рост до 14% в годовом выражении с 7,1% в ноябре; в целом за 2024 год обработка выросла на 8,5%. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в декабре снизилось на 2,8% после роста на 1,4% в ноябре, за год - выросло на 2,3%. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост в годовом выражении в декабре составил 0,8% после спада на 2,4% в ноябре; за год снижение составило 0,1%. В публикации в среду Росстат уточнил данные по динамике промышленного производства в 2023 году. В результате, по обновленной оценке, промышленность в 2023 году показала рост на 4,3% вместо прежних 4,1%. Также были уточнены данные с января по ноябрь 2024 года.

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росстат, россия