https://1prime.ru/20250205/protesty-854683189.html
Ряд штатов США готовится к протестам против первых мер Трампа, пишут СМИ
Ряд штатов США готовится к протестам против первых мер Трампа, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
Ряд штатов США готовится к протестам против первых мер Трампа, пишут СМИ
Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, сообщает агентство Associated Press. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:23+0300
2025-02-05T10:23+0300
2025-02-05T10:23+0300
сша
дональд трамп
общество
протесты
https://cdnn.1prime.ru/img/83157/45/831574568_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_00bf9f512a521568d2dab0a053fb351c.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, сообщает агентство Associated Press. "Движение, направленное на выражение протеста против ранних решений администрации президента Дональда Трампа, набирает обороты в сети, протесты в ряде мест США пройдут в среду", - пишет агентство. Агентство также отмечает, что большинство протестов должны будут пройти в капитолиях штатов, но некоторые протесты пройдут в самих городах.Ранее, в воскресенье, тысячи людей на юге Калифорнии вышли на протест против плана Трампа по массовым депортациям, пишет Associated Press.В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
https://1prime.ru/20250130/mask-854560528.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83157/45/831574568_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_fa7a72d51fe84ed085f64db61863420a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, общество , протесты
США, Дональд Трамп, Общество , протесты
Ряд штатов США готовится к протестам против первых мер Трампа, пишут СМИ
AP: в нескольких штатах США пройдут протесты против первых мер Трампа
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ.
Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, сообщает агентство Associated Press
.
"Движение, направленное на выражение протеста против ранних решений администрации президента Дональда Трампа, набирает обороты в сети, протесты в ряде мест США пройдут в среду", - пишет агентство.
Агентство также отмечает, что большинство протестов должны будут пройти в капитолиях штатов, но некоторые протесты пройдут в самих городах.
Ранее, в воскресенье, тысячи людей на юге Калифорнии вышли на протест против плана Трампа по массовым депортациям, пишет Associated Press.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
В США не одобряют видную роль Маска в администрации Трампа, гласит опрос