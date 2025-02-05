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Ряд штатов США готовится к протестам против первых мер Трампа, пишут СМИ

Ряд штатов США готовится к протестам против первых мер Трампа, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ

Ряд штатов США готовится к протестам против первых мер Трампа, пишут СМИ

Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, сообщает агентство Associated Press. | 05.02.2025, ПРАЙМ

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сша

дональд трамп

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протесты

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Протесты против первых мер Дональда Трампа на посту президента США пройдут в среду в ряде регионов страны, сообщает агентство Associated Press. "Движение, направленное на выражение протеста против ранних решений администрации президента Дональда Трампа, набирает обороты в сети, протесты в ряде мест США пройдут в среду", - пишет агентство. Агентство также отмечает, что большинство протестов должны будут пройти в капитолиях штатов, но некоторые протесты пройдут в самих городах.Ранее, в воскресенье, тысячи людей на юге Калифорнии вышли на протест против плана Трампа по массовым депортациям, пишет Associated Press.В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.

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сша, дональд трамп, общество , протесты