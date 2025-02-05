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Российские работодатели стали чаще интересоваться процедурами увольнения

Российские работодатели стали чаще интересоваться процедурами увольнения - 05.02.2025, ПРАЙМ

Российские работодатели стали чаще интересоваться процедурами увольнения

Российские работодатели в прошлом году стали чаще интересоваться процедурами увольнения сотрудников, к такому выводу пришли аналитики рекрутингового агентства... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T04:17+0300

2025-02-05T04:17+0300

2025-02-05T04:17+0300

общество

москва

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российские работодатели в прошлом году стали чаще интересоваться процедурами увольнения сотрудников, к такому выводу пришли аналитики рекрутингового агентства Unicorn Search. РИА Новости ознакомилось с результатами их исследования. По данным экспертов, в 2024 году работодатели интересовались процедурами увольнения сотрудников на 18% чаще, чем годом ранее. Одновременно на 9% вырос интерес сотрудников к дополнительным выплатам при увольнении. "Интерес работодателей к процедурам увольнений за последний год заметно вырос, и это объяснимо. Компании стали более тщательно подходить к вопросам расставания с сотрудниками, чтобы минимизировать юридические риски и избежать конфликтов. Такие ситуации требуют точного соблюдения законодательства и прозрачности со стороны работодателя", - пояснила РИА Новости основатель Unicorn Search Дарья Баркова. "Кроме того, экономическая нестабильность заставляет бизнес пересматривать свои кадровые стратегии, что также влияет на увеличение внимания к процессам увольнения", - добавила она. Интерес сотрудников к дополнительным выплатам при увольнении, по ее словам, тоже естественен на фоне возросшей осведомленности людей о своих трудовых правах. "В условиях неопределенности на рынке труда компенсации становятся важной финансовой поддержкой. Люди хотят понимать, какие возможности предоставляет работодатель в случае расставания, и эта прозрачность становится значимым фактором при выборе компании", – объяснила эксперт. Аналитики также отмечают рост интереса бизнеса к повышению эффективности работы сотрудников. "Возвращение в офис помогает лучше контролировать процессы и вовлеченность команды. В то же время удаленный формат все еще популярен", - сказала Баркова. По данным авторов исследования, интерес работодателей к возвращению сотрудников в офис за прошлый год вырос на 53%. Также за последний год интерес к мониторингу и контролю удаленного формата работы увеличился на 44%, а внимание к мотивации сотрудников - на 38%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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