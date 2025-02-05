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Рогов обвинил Зеленского в обмане США
Рогов обвинил Зеленского в обмане США - 05.02.2025, ПРАЙМ
Рогов обвинил Зеленского в обмане США
| 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T07:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ, Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью на Украине практически нет, а из тех, что были, значительная часть уже находится под контролем России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
"Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет. При этом значительная часть разведанных находится на территории, которая уже освобождена от оккупации режима Зеленского и находятся под защитой наших вооруженных сил", - сказал Рогов.
По его словам, значительная часть полезных ископаемых, некогда принадлежавших Украине, теперь находится на территории новых субъектов РФ.
"Это прежде всего тот же литий, титан, а из редкоземов - стронций, контроль над месторождениями которых киевский режим окончательно потерял. Так что Зеленский по сути - это голый король, который пытается торговать кислородом и думаю, что Трамп быстро в этом разберется", - сказал Рогов.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , США, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Financial Times
Рогов обвинил Зеленского в обмане США
Рогов: Зеленский обманул США, предлагая передать права на добычу редкоземельных металлов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ, Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью на Украине практически нет, а из тех, что были, значительная часть уже находится под контролем России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
"Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет. При этом значительная часть разведанных находится на территории, которая уже освобождена от оккупации режима Зеленского и находятся под защитой наших вооруженных сил", - сказал Рогов.
По его словам, значительная часть полезных ископаемых, некогда принадлежавших Украине, теперь находится на территории новых субъектов РФ.
"Это прежде всего тот же литий, титан, а из редкоземов - стронций, контроль над месторождениями которых киевский режим окончательно потерял. Так что Зеленский по сути - это голый король, который пытается торговать кислородом и думаю, что Трамп быстро в этом разберется", - сказал Рогов.