https://1prime.ru/20250205/rogov-854677275.html

Рогов обвинил Зеленского в обмане США

Рогов обвинил Зеленского в обмане США - 05.02.2025, ПРАЙМ

Рогов обвинил Зеленского в обмане США

| 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T07:56+0300

2025-02-05T07:56+0300

2025-02-05T07:56+0300

экономика

россия

общество

сша

украина

рф

владимир зеленский

дональд трамп

владимир рогов

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854677275.jpg?1738731401

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ, Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью на Украине практически нет, а из тех, что были, значительная часть уже находится под контролем России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет. При этом значительная часть разведанных находится на территории, которая уже освобождена от оккупации режима Зеленского и находятся под защитой наших вооруженных сил", - сказал Рогов. По его словам, значительная часть полезных ископаемых, некогда принадлежавших Украине, теперь находится на территории новых субъектов РФ. "Это прежде всего тот же литий, титан, а из редкоземов - стронций, контроль над месторождениями которых киевский режим окончательно потерял. Так что Зеленский по сути - это голый король, который пытается торговать кислородом и думаю, что Трамп быстро в этом разберется", - сказал Рогов.

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, украина, рф, владимир зеленский, дональд трамп, владимир рогов, financial times