https://1prime.ru/20250205/rosaviatsiya-854685955.html
Росавиация ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний
Росавиация ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний - 05.02.2025, ПРАЙМ
Росавиация ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний
Росавиация ожидает, что российские авиакомпании в 2025 году перевезут на 1,8% меньше пассажиров - 109,7 миллиона человек против 111,7 миллиона человек в 2024... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:09+0300
2025-02-05T11:09+0300
2025-02-05T11:10+0300
росавиация
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Росавиация ожидает, что российские авиакомпании в 2025 году перевезут на 1,8% меньше пассажиров - 109,7 миллиона человек против 111,7 миллиона человек в 2024 году, следует из слов руководителя ведомства Дмитрия Ядрова. "На этот год Росавиация с Минтрансом ставит планку порядка 109,7 миллиона пассажиров, которые мы должны обеспечить полностью", - сказал Ядров на национальной выставке NAIS-2025. Он добавил, что планируется перевести 83,3 миллиона пассажиров внутри России и 26,4 миллиона пассажиров на международных перевозах. Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщал ранее Минтранс РФ.
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росавиация
Росавиация ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний
Росавиация ожидает в 2025 году снижения пассажиропотока авиакомпаний РФ на 1,8%
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Росавиация ожидает, что российские авиакомпании в 2025 году перевезут на 1,8% меньше пассажиров - 109,7 миллиона человек против 111,7 миллиона человек в 2024 году, следует из слов руководителя ведомства Дмитрия Ядрова.
"На этот год Росавиация с Минтрансом ставит планку порядка 109,7 миллиона пассажиров, которые мы должны обеспечить полностью", - сказал Ядров на национальной выставке NAIS-2025.
Он добавил, что планируется перевести 83,3 миллиона пассажиров внутри России и 26,4 миллиона пассажиров на международных перевозах.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщал ранее Минтранс РФ.
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