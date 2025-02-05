https://1prime.ru/20250205/rosaviatsiya-854685955.html

Росавиация ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний

Росавиация ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний - 05.02.2025, ПРАЙМ

Росавиация ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний

Росавиация ожидает, что российские авиакомпании в 2025 году перевезут на 1,8% меньше пассажиров - 109,7 миллиона человек против 111,7 миллиона человек в 2024... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:09+0300

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росавиация

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Росавиация ожидает, что российские авиакомпании в 2025 году перевезут на 1,8% меньше пассажиров - 109,7 миллиона человек против 111,7 миллиона человек в 2024 году, следует из слов руководителя ведомства Дмитрия Ядрова. "На этот год Росавиация с Минтрансом ставит планку порядка 109,7 миллиона пассажиров, которые мы должны обеспечить полностью", - сказал Ядров на национальной выставке NAIS-2025. Он добавил, что планируется перевести 83,3 миллиона пассажиров внутри России и 26,4 миллиона пассажиров на международных перевозах. Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году вырос почти на 6%, до 111,7 миллиона человек, сообщал ранее Минтранс РФ.

https://1prime.ru/20250204/domodedovo-854663475.html

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росавиация