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В России вступили в силу изменения в Основы законодательства о нотариате - 05.02.2025, ПРАЙМ
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В России вступили в силу изменения в Основы законодательства о нотариате
В России вступили в силу изменения в Основы законодательства о нотариате - 05.02.2025, ПРАЙМ
В России вступили в силу изменения в Основы законодательства о нотариате
Изменения в Основы законодательства о нотариате вступили в силу в России, они, в частности, предусматривают порядок розыска завещания в РФ по запросам... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T00:19+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Изменения в Основы законодательства о нотариате вступили в силу в России, они, в частности, предусматривают порядок розыска завещания в РФ по запросам иностранного государства и положения для предотвращения использования нотариата в незаконных финансовых схемах. Соответствующие изменения были ранее внесены в Основы законодательства России о нотариате и вступили в законную силу с 5 февраля. В частности, документом устанавливается порядок розыска завещания по запросам компетентного органа или должностного лица иностранного государства. Необходимые сведения можно будет проверить в единой информационной системе нотариата. По данным Минюста, это позволит оперативно получать информацию о наличии или отсутствии нотариально удостоверенного завещания в России, а также повысит эффективность исполнения запросов в рамках международной правовой помощи. Кроме того, согласно принятым поправкам, использование в наименованиях организаций, СМИ терминов "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" допускается только нотариусами и соответствующими организациями. Также в Основы включена обязанность нотариуса и консульского должностного лица совершать нотариальное действие по свидетельствованию подлинности подписи переводчика только при условии предоставления документов, подтверждающих его квалификацию. С 5 февраля также в стаж засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях до дня принятия их в РФ. Срок стажировки может быть сокращен, но не может быть менее шести месяцев. Документ в числе прочего предусматривает введение положений для предотвращения использования нотариата в схемах незаконных финансовых операций. Так, при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу в обязательном порядке должен будет представляться выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств. Нотариус будет обязан проверить действительность такого документа, направив запрос в кредитную организацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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общество , рф, москва, лнр
Общество , РФ, МОСКВА, ЛНР
00:19 05.02.2025
 
В России вступили в силу изменения в Основы законодательства о нотариате

В России вступили в силу изменения в Основы законодательства о нотариате

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Изменения в Основы законодательства о нотариате вступили в силу в России, они, в частности, предусматривают порядок розыска завещания в РФ по запросам иностранного государства и положения для предотвращения использования нотариата в незаконных финансовых схемах.
Соответствующие изменения были ранее внесены в Основы законодательства России о нотариате и вступили в законную силу с 5 февраля.
В частности, документом устанавливается порядок розыска завещания по запросам компетентного органа или должностного лица иностранного государства. Необходимые сведения можно будет проверить в единой информационной системе нотариата. По данным Минюста, это позволит оперативно получать информацию о наличии или отсутствии нотариально удостоверенного завещания в России, а также повысит эффективность исполнения запросов в рамках международной правовой помощи.
Кроме того, согласно принятым поправкам, использование в наименованиях организаций, СМИ терминов "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" допускается только нотариусами и соответствующими организациями.
Также в Основы включена обязанность нотариуса и консульского должностного лица совершать нотариальное действие по свидетельствованию подлинности подписи переводчика только при условии предоставления документов, подтверждающих его квалификацию.
С 5 февраля также в стаж засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях до дня принятия их в РФ. Срок стажировки может быть сокращен, но не может быть менее шести месяцев.
Документ в числе прочего предусматривает введение положений для предотвращения использования нотариата в схемах незаконных финансовых операций. Так, при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу в обязательном порядке должен будет представляться выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств. Нотариус будет обязан проверить действительность такого документа, направив запрос в кредитную организацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
 
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