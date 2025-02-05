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Россия в 130 раз увеличила импорт ячменя в Южную Корею - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Россия в 130 раз увеличила импорт ячменя в Южную Корею
Россия в 130 раз увеличила импорт ячменя в Южную Корею - 05.02.2025, ПРАЙМ
Россия в 130 раз увеличила импорт ячменя в Южную Корею
Экспорт Россией ячменя в Южную Корею за прошлый год взлетел в 130 раз - до исторического максимума, тогда как поставки пшеницы сократились почти вдвое - до... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T06:17+0300
2025-02-05T06:17+0300
экономика
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Экспорт Россией ячменя в Южную Корею за прошлый год взлетел в 130 раз - до исторического максимума, тогда как поставки пшеницы сократились почти вдвое - до минимальных с 2022 года значений, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, за 2024 год импорт Южной Кореей российского ячменя вырос до 3,8 миллиона долларов, или 15,2 тысячи тонн. За 2023 год объемы поставок достигли лишь примерно 29 тысяч долларов за 92 тонны. Таким образом, в южнокорейском импорте ячменя РФ поднялась на второе с пятого места. Кроме нее, в тройке оказались Австралия (20,1 миллиона долларов) и США (3,6 миллиона). Ранее также происходили закупки ячменя, но они были нерегулярными и незначительными. Например, в 2020 году их объемы составили 11 тысяч долларов, в 2019 - 98 тысяч, в 2013 - 1 тысячу, в 2010 - 17 тысяч. В целом импорт 2024 года стал рекордными за все время торговли двух стран. Вместе с тем Сеул сократил покупки у Москвы пшеницы в 1,7 раза - до 17,9 миллиона долларов за 67,8 тысячи тонн. Такие показатели стали минимальными с 2022 года. В импорте пшеницы Россия опустилась на десятое с седьмого места, а в топ-3 расположились США (522,4 миллиона долларов), Австралия (396,8 миллиона) и Украина (179,1 миллиона). Больше всего по итогам прошлого года РФ экспортировала в Республику Корея кукурузу - на 60,98 миллиона долларов (228 тысяч тонн), сократив поставки за год на 1,4%. Также, согласно данным южнокорейской статслужбы, в прошлом году было завезено на 58% больше овса - на 238 тысяч долларов (853 тонны).
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РФ
06:17 05.02.2025
 
Россия в 130 раз увеличила импорт ячменя в Южную Корею

Экспорт ячменя из России в Южную Корею за 2024 год взлетел в 130 раз

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Экспорт Россией ячменя в Южную Корею за прошлый год взлетел в 130 раз - до исторического максимума, тогда как поставки пшеницы сократились почти вдвое - до минимальных с 2022 года значений, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, за 2024 год импорт Южной Кореей российского ячменя вырос до 3,8 миллиона долларов, или 15,2 тысячи тонн. За 2023 год объемы поставок достигли лишь примерно 29 тысяч долларов за 92 тонны. Таким образом, в южнокорейском импорте ячменя РФ поднялась на второе с пятого места. Кроме нее, в тройке оказались Австралия (20,1 миллиона долларов) и США (3,6 миллиона).
Ранее также происходили закупки ячменя, но они были нерегулярными и незначительными. Например, в 2020 году их объемы составили 11 тысяч долларов, в 2019 - 98 тысяч, в 2013 - 1 тысячу, в 2010 - 17 тысяч. В целом импорт 2024 года стал рекордными за все время торговли двух стран.
Вместе с тем Сеул сократил покупки у Москвы пшеницы в 1,7 раза - до 17,9 миллиона долларов за 67,8 тысячи тонн. Такие показатели стали минимальными с 2022 года. В импорте пшеницы Россия опустилась на десятое с седьмого места, а в топ-3 расположились США (522,4 миллиона долларов), Австралия (396,8 миллиона) и Украина (179,1 миллиона).
Больше всего по итогам прошлого года РФ экспортировала в Республику Корея кукурузу - на 60,98 миллиона долларов (228 тысяч тонн), сократив поставки за год на 1,4%.
Также, согласно данным южнокорейской статслужбы, в прошлом году было завезено на 58% больше овса - на 238 тысяч долларов (853 тонны).
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯМОСКВАЮЖНАЯ КОРЕЯРФ
 
 
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