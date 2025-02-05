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Продажи новых автомобилей в России в январе выросли на 11% - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых автомобилей в России в январе выросли на 11%
Продажи новых автомобилей в России в январе выросли на 11% - 05.02.2025, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России в январе выросли на 11%
Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 89 тысяч машин, сообщило... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T07:17+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 89 тысяч машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В январе нынешнего года в России было реализовано 89 072 новых легковых машины, что на 11% больше, чем в том же месяце 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидером рынка остается отечественная Lada, на долю которой в январе пришлось более 30%. При том, что год назад она составляла менее 28%. За первый месяц 2025 года было продано 27 538 новых легковых автомобилей этой марки. Среди иностранных брендов лучшим оказался Haval, автомобили которого в январе разошлись тиражом в 11 825 машин. На третьей строчке расположился Chery (8 959 машин), за которым следуют еще четыре "китайца" - Geely (6 217 авто), Changan (5 081), Omoda (2 327) и Jetour (2 214). Восьмое место занял белорусский Belgee (1 816 автомобилей). В десятку также вошли китайские Jaecoo и Tank (1 781 и 1 672 авто соответственно), добавило агентство. При этом среди представленных марок только три демонстрируют отрицательную динамику – Geely (-30,9%), Omoda (-12,8%) и Tank (-3,5%). Остальные семь находятся "в плюсе", а наилучший рост в январе показала Belgee (в 3,7 раза – на низкой базе прошлого периода), пояснили в "Автостате". Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta, ее продажи выросли на 11,8% - до 11 422 машин. На второй позиции находится Lada Vesta с ростом продаж в 1,5 раза - до 8 007 авто. Лучшей иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion, при этом его продажи упали на 4,7% - до 4 139 машин. В пятерку бестселлеров российского рынка по итогам января также попали кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (4 043 штук; +23,2%) и внедорожник Lada Niva Travel (3 101 штук; -3,8%).
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бизнес, россия, москва, chery, geely, jaecoo, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Chery, Geely, Jaecoo, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
07:17 05.02.2025 (обновлено: 08:09 05.02.2025)
 
Продажи новых автомобилей в России в январе выросли на 11%

"Автостат": продажи новых автомобилей в России в январе выросли на 11%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 89 тысяч машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В январе нынешнего года в России было реализовано 89 072 новых легковых машины, что на 11% больше, чем в том же месяце 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером рынка остается отечественная Lada, на долю которой в январе пришлось более 30%. При том, что год назад она составляла менее 28%. За первый месяц 2025 года было продано 27 538 новых легковых автомобилей этой марки.
Среди иностранных брендов лучшим оказался Haval, автомобили которого в январе разошлись тиражом в 11 825 машин. На третьей строчке расположился Chery (8 959 машин), за которым следуют еще четыре "китайца" - Geely (6 217 авто), Changan (5 081), Omoda (2 327) и Jetour (2 214). Восьмое место занял белорусский Belgee (1 816 автомобилей). В десятку также вошли китайские Jaecoo и Tank (1 781 и 1 672 авто соответственно), добавило агентство.
При этом среди представленных марок только три демонстрируют отрицательную динамику – Geely (-30,9%), Omoda (-12,8%) и Tank (-3,5%). Остальные семь находятся "в плюсе", а наилучший рост в январе показала Belgee (в 3,7 раза – на низкой базе прошлого периода), пояснили в "Автостате".
Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta, ее продажи выросли на 11,8% - до 11 422 машин. На второй позиции находится Lada Vesta с ростом продаж в 1,5 раза - до 8 007 авто. Лучшей иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion, при этом его продажи упали на 4,7% - до 4 139 машин. В пятерку бестселлеров российского рынка по итогам января также попали кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (4 043 штук; +23,2%) и внедорожник Lada Niva Travel (3 101 штук; -3,8%).
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