https://1prime.ru/20250205/rossiya-854684000.html

В Совбезе рассказали об информационно-техническом давление на Россию

В Совбезе рассказали об информационно-техническом давление на Россию - 05.02.2025, ПРАЙМ

В Совбезе рассказали об информационно-техническом давление на Россию

Россия подвергается мощному комплексному информационно-техническому воздействию со стороны коллективного Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совета... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T10:36+0300

2025-02-05T10:36+0300

2025-02-05T10:40+0300

политика

россия

запад

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Россия подвергается мощному комплексному информационно-техническому воздействию со стороны коллективного Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025". "В условиях геополитического противостояния с коллективным Западом наше государство подвергается комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию в рамках развязанной гибридной войны", - сказал Храмов.

https://1prime.ru/20250204/sanktsii-854659212.html

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, москва