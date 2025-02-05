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В Совбезе рассказали об информационно-техническом давление на Россию - 05.02.2025, ПРАЙМ
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В Совбезе рассказали об информационно-техническом давление на Россию
В Совбезе рассказали об информационно-техническом давление на Россию - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Совбезе рассказали об информационно-техническом давление на Россию
Россия подвергается мощному комплексному информационно-техническому воздействию со стороны коллективного Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совета... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:36+0300
2025-02-05T10:40+0300
политика
россия
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Россия подвергается мощному комплексному информационно-техническому воздействию со стороны коллективного Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025". "В условиях геополитического противостояния с коллективным Западом наше государство подвергается комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию в рамках развязанной гибридной войны", - сказал Храмов.
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА
10:36 05.02.2025 (обновлено: 10:40 05.02.2025)
 
В Совбезе рассказали об информационно-техническом давление на Россию

Совбез: РФ сталкивается с мощным информационно-техническим давлением Запада

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Россия подвергается мощному комплексному информационно-техническому воздействию со стороны коллективного Запада. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025".
"В условиях геополитического противостояния с коллективным Западом наше государство подвергается комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию в рамках развязанной гибридной войны", - сказал Храмов.
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