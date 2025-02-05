https://1prime.ru/20250205/rotatsiya-854689950.html

Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС

Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.02.2025, ПРАЙМ

Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС

Заявления МИД Украины о том, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий со стороны России, являются ложными. Об... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T13:04+0300

2025-02-05T13:04+0300

2025-02-05T13:04+0300

россия

магатэ

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Заявления МИД Украины о том, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий со стороны России, являются ложными. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."МИД Украины утверждает, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС сегодня была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. Это ложь. Минобороны России предоставило все заверения. Проблема в том, что Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики", - сообщил он в своем канале в Telegram.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей АЭС в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. Она состоит из шести энергоблоков, каждый мощностью 1 гигаватт. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства.

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