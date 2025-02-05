Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250205/rotatsiya-854689950.html
Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.02.2025, ПРАЙМ
Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Заявления МИД Украины о том, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий со стороны России, являются ложными. Об... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T13:04+0300
2025-02-05T13:04+0300
россия
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Заявления МИД Украины о том, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий со стороны России, являются ложными. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."МИД Украины утверждает, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС сегодня была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. Это ложь. Минобороны России предоставило все заверения. Проблема в том, что Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики", - сообщил он в своем канале в Telegram.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей АЭС в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. Она состоит из шести энергоблоков, каждый мощностью 1 гигаватт. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства.
https://1prime.ru/20250131/grossi-854583707.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, магатэ
РОССИЯ, МАГАТЭ
13:04 05.02.2025
 
Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред Ульянов заявил, что ротация МАГАТЭ была отложена не из-за России

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Заявления МИД Украины о том, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий со стороны России, являются ложными. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"МИД Украины утверждает, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС сегодня была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. Это ложь. Минобороны России предоставило все заверения. Проблема в том, что Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики", - сообщил он в своем канале в Telegram.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра и является крупнейшей АЭС в Европе по количеству энергоблоков и установленной мощности. Она состоит из шести энергоблоков, каждый мощностью 1 гигаватт. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля
31 января, 14:01
 
РОССИЯМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала