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Рубль усилил рост против юаня и обновил максимум с сентября

Рубль усилил рост против юаня и обновил максимум с сентября - 05.02.2025, ПРАЙМ

Рубль усилил рост против юаня и обновил максимум с сентября

Курс рубля против юаня на Московской бирже в среду усилил рост и обновил максимум с сентября прошлого года, курс уже подходил вплотную к 13 рублям за юань,... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T18:30+0300

2025-02-05T18:30+0300

2025-02-05T18:31+0300

экономика

мосбиржа

рубль

юань

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже в среду усилил рост и обновил максимум с сентября прошлого года, курс уже подходил вплотную к 13 рублям за юань, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.44 мск падал на 18 копеек, до 13,09 рубля. Падение составило 1,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,04-13,39 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 8,5 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,14 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,497 против 7,275 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,1%. На форексе доллар торгуется по 98,08 рубля. РУБЛЬ В РОСТЕ Рубль против юаня в среду на Мосбирже усилил рост. Курс юаня вышел на минимумы с сентября прошлого года – в район 13 рублей в условиях профицита юаней на Мосбирже. Юаневая ставка денежного рынка находится в районе рекордно низких уровней -0,48% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,55% на предыдущих торгах. "Навес предложения иностранной валюты сохраняется. Он может быть обусловлен продажами одного или нескольких экспортеров, возможно, обусловленных недавними санкциями США против нефтегазового сектора РФ", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стало известно, что Минфин России направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 февраля по 6 марта 66,5 миллиарда рублей, по 3,3 миллиарда рублей в день. В период с 15 января по 6 февраля Минфин покупал на 4,1 миллиарда. "Расцениваем эту новость как умеренно позитивную для рубля ввиду небольшого объема операций. Наблюдаемое в последнее время укрепление рубля связано скорее с аномальным притоком капитала в декабре, нежели с покупками или продажами валюты денежными властями", - отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". ПРОГНОЗЫ После пробоя поддержки 13,19 рубля юаню пока удалось удержаться от ухода под психологически важный уровень 13 рублей, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "От четырехмесячного минимума 13,04 рубля курс китайской валюты способен развить отскок с ближайшей целью в районе отметки 13,19 рубля, которая теперь выступает сопротивлением", - добавляет он. В феврале операции ЦБ РФ с валютой послужат фактором поддержки для рубля, рассчитывает Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global. "Однако, безусловно, главным событием месяца для валютного рынка станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании 14 февраля. Мы ожидаем ее сохранения на уровне 21% годовых. На курсе рубля это должно отразиться положительно, так как отказ от дальнейшего ужесточения монетарных условий в целом благоприятен для экономического роста", - добавляет она.

https://1prime.ru/20250205/yuan-854681379.html

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мосбиржа, рубль, юань