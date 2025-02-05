https://1prime.ru/20250205/rusagro-854702890.html

Группа "Русагро" нарастила выручку на 20 процентов

Группа "Русагро" нарастила выручку на 20 процентов - 05.02.2025, ПРАЙМ

Группа "Русагро" нарастила выручку на 20 процентов

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2024 году увеличила выручку на 20% в годовом выражении, до 367,024 миллиарда рублей, сообщается | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T19:04+0300

2025-02-05T19:04+0300

2025-02-05T19:04+0300

экономика

русагро

выручка

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2024 году увеличила выручку на 20% в годовом выражении, до 367,024 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании. "За 12 месяцев 2024 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций достигла рекордного значения 367 024 миллиона рублей. По сравнению с 12 месяцами 2023 года показатель вырос на 20% (+61 681 миллиона рублей), главным образом за счет роста производства в масложировом бизнесе и позитивной ценовой конъюнктуры на ключевых рынках", - говорится в материалах.

https://1prime.ru/20241128/rusagro-853174828.html

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русагро, выручка