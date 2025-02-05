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Группа "Русагро" нарастила выручку на 20 процентов - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250205/rusagro-854702890.html
Группа "Русагро" нарастила выручку на 20 процентов
Группа "Русагро" нарастила выручку на 20 процентов - 05.02.2025, ПРАЙМ
Группа "Русагро" нарастила выручку на 20 процентов
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2024 году увеличила выручку на 20% в годовом выражении, до 367,024 миллиарда рублей, сообщается | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T19:04+0300
2025-02-05T19:04+0300
экономика
русагро
выручка
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2024 году увеличила выручку на 20% в годовом выражении, до 367,024 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании. "За 12 месяцев 2024 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций достигла рекордного значения 367 024 миллиона рублей. По сравнению с 12 месяцами 2023 года показатель вырос на 20% (+61 681 миллиона рублей), главным образом за счет роста производства в масложировом бизнесе и позитивной ценовой конъюнктуры на ключевых рынках", - говорится в материалах.
https://1prime.ru/20241128/rusagro-853174828.html
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русагро, выручка
Экономика, Русагро, выручка
19:04 05.02.2025
 
Группа "Русагро" нарастила выручку на 20 процентов

Группа "Русагро" в 2024 г увеличила выручку на 20% - до 367,024 млрд руб

"Русагро".
Русагро.
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2024 году увеличила выручку на 20% в годовом выражении, до 367,024 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.
"За 12 месяцев 2024 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций достигла рекордного значения 367 024 миллиона рублей. По сравнению с 12 месяцами 2023 года показатель вырос на 20% (+61 681 миллиона рублей), главным образом за счет роста производства в масложировом бизнесе и позитивной ценовой конъюнктуры на ключевых рынках", - говорится в материалах.
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ЭкономикаРусагровыручка
 
 
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