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Россия нарастила импорт рыбы из Турции

Россия нарастила импорт рыбы из Турции - 05.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт рыбы из Турции

Россия в 2024 году нарастила общий импорт рыбы из Турции в денежном выражении на 30%, до 432 миллионов долларов, и на 20% в весе, до 74 тысяч тонн, сообщает... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T10:17+0300

2025-02-05T10:17+0300

2025-02-05T10:17+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила общий импорт рыбы из Турции в денежном выражении на 30%, до 432 миллионов долларов, и на 20% в весе, до 74 тысяч тонн, сообщает Рыбный союз. "Импорт рыбы из Турции в Россию в 2024 году вырос на 20% в весе к 2023 году - до 74 тысяч тонн. В деньгах увеличение поставок составило 30% - до $432 млн. Прошлогодний объем российского импорта турецкой рыбопродукции в 4 раза превосходит показатели 2019 года в натуральном выражении и в 5 раз превышает их в денежном", - сообщил аналитический центр Рыбного союза, опираясь на данные турецкой таможенной службы. Так, поставки мороженой форели из Турции в прошлом году увеличились до 46 тысяч тонн - это на 35% больше, чем годом ранее. Также этот показатель вырос и в денежном эквиваленте - на 50%, до 270 миллионов долларов, говорится в сообщении. Импорт охлажденной форели из Турции составил почти 17 тысяч тонн - на 34% больше, чем в позапрошлом году, в деньгах - 100 миллионов долларов, на 40% больше, отметили в союзе. Там указали, что форель становится все более востребованной из-за роста цен на отечественную охлажденную семгу почти на 50% (январь 2025 года к январю 2024 года) и снижения вылова лососевых в 2,6 раза в 2024 году, до 235 тысяч тонн. Однако импорт турецкой рыбы в сегменте HoReCa (отели, кафе и рестораны) в 2024 году снизился. Например, поставки мороженой дорадо сократились на 30% - до 3,9 тысячи тонн, а охлажденной дорадо - на 20%, до 2,4 тысячи тонн. Сокращение поставок произошло из-за роста цен на 25-30%, объяснили в Рыбном союзе.

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бизнес, россия, турция, рыбный союз