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В TotalEnergies дали прогноз по мировому рынку газа - 05.02.2025, ПРАЙМ
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В TotalEnergies дали прогноз по мировому рынку газа
В TotalEnergies дали прогноз по мировому рынку газа - 05.02.2025, ПРАЙМ
В TotalEnergies дали прогноз по мировому рынку газа
Французская TotalEnergies ожидает, что рынок газа в 2025 году останется напряженным из-за задержки ввода новых мощностей по сжижению, а также из-за прекращения... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T13:23+0300
2025-02-05T13:23+0300
энергетика
газ
totalenergies
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies ожидает, что рынок газа в 2025 году останется напряженным из-за задержки ввода новых мощностей по сжижению, а также из-за прекращения транзита российского газа через Украину, следует из квартального отчета компании. "Цены на газ в Европе выросли в конце 2024 года, и рынок сейчас ожидает, что цены будут выше 13 долларов за миллион британских тепловых единиц в первом квартале 2025 года из-за активного потребления в зимний период и быстрого сокращения запасов на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. Напряженность на газовых рынках в 2025 году сохранится из-за очень ограниченного ожидаемого увеличения мощностей, связанного с задержками реализации некоторых проектов", - сказано в отчете. TotalEnergies по итогам прошлого года сократила объем продаж СПГ на 10% по сравнению с предыдущим годом, до 39,8 миллиона тонн. В 2025 году компания ожидает продажи свыше 40 миллионов тонн. В октябре глава компании Патрик Пуянне заявлял, что преждевременно ожидать профицит СПГ-мощностей на мировом рынке до 2027 года. Он также добавил, что, наблюдая за деятельностью конкурентов, TotalEnergies сейчас отмечает задержки в производстве СПГ, а не его ускоренное развитие. Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.
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газ, totalenergies
Энергетика, Газ, TotalEnergies
13:23 05.02.2025
 
В TotalEnergies дали прогноз по мировому рынку газа

TotalEnergies ожидает, что рынок газа в 2025 году останется напряженным

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
© Unsplash/Brad Weaver
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies ожидает, что рынок газа в 2025 году останется напряженным из-за задержки ввода новых мощностей по сжижению, а также из-за прекращения транзита российского газа через Украину, следует из квартального отчета компании.
"Цены на газ в Европе выросли в конце 2024 года, и рынок сейчас ожидает, что цены будут выше 13 долларов за миллион британских тепловых единиц в первом квартале 2025 года из-за активного потребления в зимний период и быстрого сокращения запасов на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. Напряженность на газовых рынках в 2025 году сохранится из-за очень ограниченного ожидаемого увеличения мощностей, связанного с задержками реализации некоторых проектов", - сказано в отчете.
TotalEnergies по итогам прошлого года сократила объем продаж СПГ на 10% по сравнению с предыдущим годом, до 39,8 миллиона тонн. В 2025 году компания ожидает продажи свыше 40 миллионов тонн.
В октябре глава компании Патрик Пуянне заявлял, что преждевременно ожидать профицит СПГ-мощностей на мировом рынке до 2027 года. Он также добавил, что, наблюдая за деятельностью конкурентов, TotalEnergies сейчас отмечает задержки в производстве СПГ, а не его ускоренное развитие.
Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.
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