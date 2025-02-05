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Российский рынок акций остается в минусе на фоне укрепления рубля

Российский рынок акций остается в минусе на фоне укрепления рубля - 05.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций остается в минусе на фоне укрепления рубля

Российский рынок акций остается под давлением на фоне укрепления рубля и дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:42+0300

2025-02-05T17:42+0300

2025-02-05T17:42+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций остается под давлением на фоне укрепления рубля и дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рублёвый индекс Мосбиржи во второй половине торгов снижается на 0,13%, до 2913,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях растет на 1%, до 1024,57 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent снижается на 1,21%, до 75,28 доллара за баррель. РЫНОК СНИЖАЕТСЯ 4-Й ДЕНЬ ПОДРЯД "На фоне отсутствия конкретики в геополитических вопросах и нехватки новых драйверов для роста инвесторы не спешат с покупками. Позитивная динамика наблюдается в акциях российских золотодобытчиков, которые растут второй день подряд: "Селигдар" (+10,56%), ЮГК (+3,58%), "Полюс" (+0,24%). Драйвером выступает рост мировых цен на золото", - отмечает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Давление на индекс Мосбиржи продолжает оказывать неблагоприятное для многих компаний сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Правда, нефтяные цены довольно сдержанно проседают после вчерашнего сильного отскока от нового месячного минимума", - говорит Дмитрий Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Также в лидерах роста капитализации – акции "Новатэка" (+3,31%), "Алросы" (+3,12%) и "Аэрофлота" (+1,56%). В лидерах снижения котировок – акции "Позитива" (-4,63%), "Самолета" (-4%), ММК (-1,82%), "Ростелекома" (-1,34%) и "Русала" (-1,18%). ПРОГНОЗЫ "С технической точки зрения в ближайшие дни необходимо следить за уровнем… 2895 пунктов. Если индекс Мосбиржи опустится ниже этой отметки, падение может ускориться вплоть до уровня поддержки возле 2800 пунктов", - отмечает Смирнов из ФГ "Финам". "Дополнительным негативом остается неопределенность с переговорами России и США на высшем уровне. На этом фоне ухудшение ключевых рыночных факторов, как внешних, так и внутренних, увеличивает количество желающих зафиксировать прибыль в наших акциях недалеко от полугодовых вершин, достигнутых индексом Мосбиржи на прошлой неделе. Поэтому он может проверить на прочность ближайшую поддержку, которой способен выступить трехнедельный минимум 2866 пунктов", - считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Владимир Чернов из Freedom Finance Global дает прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 5 февраля: диапазон 2850–2950 пунктов, актуальный коридор для РТС: 900–960 пунктов.

https://1prime.ru/20250205/rubl-854686395.html

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рынки, мосбиржа, торги