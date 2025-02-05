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Погрузка экспортных грузов на сети РЖД выросла на 6,5%
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД выросла на 6,5% - 05.02.2025, ПРАЙМ
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД выросла на 6,5%
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в январе 2025 года выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает компания. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:55+0300
2025-02-05T17:55+0300
2025-02-05T17:56+0300
экономика
ржд
погрузка
экспорт
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в январе 2025 года выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает компания. "Отмечен рост перевозок на экспорт. Так, в январе погрузка экспортных грузов выросла на 6,5%, положительная динамика отмечена в направлении всех припортовых железных дорог", - говорится в сообщении РЖД по итогам брифинга с участниками рынка перевозок, который провел в среду первый замглавы РЖД Сергей Кобзев. Отмечается, что устойчивый рост продемонстрирован в направлении пограничных пунктов пропуска. В январе он составил 7%, в том числе в адрес погранпереходов Дальнего Востока – более чем на 9%. "За счет совместной работы с операторами удалось отправить в отстой, снизив негативное влияние на производственный процесс, более 115 тысяч лишних вагонов", - отмечается в сообщении. Принятые меры позволили повысить грузооборот железных дорог, надежность доставки грузов, производительность локомотивов, а оборот вагона на сети РЖД ускорился на 1,5 суток. "Получается работать меньшим парком с большей эффективностью", – цитируют РЖД слова Кобзева.
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ржд, погрузка, экспорт
Экономика, РЖД, погрузка, экспорт
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД выросла на 6,5%
Погрузка грузов на экспорт на сети РЖД в январе 2025 г выросла на 6,5%
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в январе 2025 года выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает компания.
"Отмечен рост перевозок на экспорт. Так, в январе погрузка экспортных грузов выросла на 6,5%, положительная динамика отмечена в направлении всех припортовых железных дорог", - говорится в сообщении РЖД по итогам брифинга с участниками рынка перевозок, который провел в среду первый замглавы РЖД Сергей Кобзев.
Отмечается, что устойчивый рост продемонстрирован в направлении пограничных пунктов пропуска. В январе он составил 7%, в том числе в адрес погранпереходов Дальнего Востока – более чем на 9%.
"За счет совместной работы с операторами удалось отправить в отстой, снизив негативное влияние на производственный процесс, более 115 тысяч лишних вагонов", - отмечается в сообщении.
Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли на 3,3 процента
Принятые меры позволили повысить грузооборот железных дорог, надежность доставки грузов, производительность локомотивов, а оборот вагона на сети РЖД ускорился на 1,5 суток.
"Получается работать меньшим парком с большей эффективностью", – цитируют РЖД слова Кобзева.