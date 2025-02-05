https://1prime.ru/20250205/rzhd-854700183.html

Погрузка экспортных грузов на сети РЖД выросла на 6,5%

Погрузка экспортных грузов на сети РЖД выросла на 6,5% - 05.02.2025, ПРАЙМ

Погрузка экспортных грузов на сети РЖД выросла на 6,5%

Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в январе 2025 года выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает компания. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:55+0300

2025-02-05T17:55+0300

2025-02-05T17:56+0300

экономика

ржд

погрузка

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/76479/60/764796011_0:37:1500:881_1920x0_80_0_0_797e54e284c253ac56a9b21a50fc13ac.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в январе 2025 года выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает компания. "Отмечен рост перевозок на экспорт. Так, в январе погрузка экспортных грузов выросла на 6,5%, положительная динамика отмечена в направлении всех припортовых железных дорог", - говорится в сообщении РЖД по итогам брифинга с участниками рынка перевозок, который провел в среду первый замглавы РЖД Сергей Кобзев. Отмечается, что устойчивый рост продемонстрирован в направлении пограничных пунктов пропуска. В январе он составил 7%, в том числе в адрес погранпереходов Дальнего Востока – более чем на 9%. "За счет совместной работы с операторами удалось отправить в отстой, снизив негативное влияние на производственный процесс, более 115 тысяч лишних вагонов", - отмечается в сообщении. Принятые меры позволили повысить грузооборот железных дорог, надежность доставки грузов, производительность локомотивов, а оборот вагона на сети РЖД ускорился на 1,5 суток. "Получается работать меньшим парком с большей эффективностью", – цитируют РЖД слова Кобзева.

https://1prime.ru/20250203/rzhd-854628594.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, погрузка, экспорт