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Экономический саммит Канады и США состоится в феврале, Трюдо - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Экономический саммит Канады и США состоится в феврале, Трюдо
Экономический саммит Канады и США состоится в феврале, Трюдо - 05.02.2025, ПРАЙМ
Экономический саммит Канады и США состоится в феврале, Трюдо
В Канаде в Торонто 7 февраля состоится экономический саммит с участием США, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Саммит будет посвящен вопросам... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:51+0300
2025-02-05T17:51+0300
политика
сша
канада
джастин трюдо
дональд трамп
саммит
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ВАШИНГТОН, 5 фев – ПРАЙМ. В Канаде в Торонто 7 февраля состоится экономический саммит с участием США, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Саммит будет посвящен вопросам торговли, инвестиций и экономического сотрудничества двух стран.Как отметил Трюдо, экономический саммит Канада-США является лучшим примером того, как работает инициатива "команда Канады"."Мы собираем вместе представителей бизнеса, гражданского общества и профсоюзов, чтобы найти способы стимулировать экономику, создавать новые рабочие места, увеличивать зарплаты, облегчать торговлю внутри страны и диверсифицировать экспортные рынки", – заявил Трюдо в обнародованном в среду заявлении.Премьер также подчеркнул, что саммит станет важной возможностью для построения долгосрочной стратегии процветания Канады, особенно на фоне договоренности с Вашингтоном об отсрочке введения 25% пошлин на канадские товары на 30 дней. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить импорт из Канады 25%-ми пошлинами, заявив, что власти страны должны активнее бороться с наркотрафиком, проникающим в США. Однако после переговоров с Трюдо стороны согласились приостановить введение торговых барьеров и начать обсуждение экономических вопросов в рамках саммита.Согласно заявлению, в саммите примут участие члены Совета по отношениям Канады и США, а также ведущие эксперты в области торговли, бизнеса и государственной политики. Канада и США являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга – в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 3,6 миллиарда канадских долларов (2,7 миллиарда долларов США) в день. Кроме того, объем внутренней торговли между провинциями и территориями Канады в прошлом году превысил 530 миллиардов долларов, что составляет почти 20% ВВП страны. В середине января Трюдо созвал первое заседание Совета по отношениям Канады и США, в который вошли лидеры в сфере бизнеса, инноваций и политики. Ожидается, что этот орган будет консультировать правительство по вопросам двусторонних отношений, в том числе в свете угрозы введения пошлин со стороны США.
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сша, канада, джастин трюдо, дональд трамп, саммит
Политика, США, КАНАДА, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, саммит
17:51 05.02.2025
 
Экономический саммит Канады и США состоится в феврале, Трюдо

Премьер-министр Канады: в Торонто состоится саммит с участием США

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите G7 в Ла-Мальбие, Квебек, Канада. 8 июня 2018
%Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите G7 в Ла-Мальбие, Квебек, Канада. 8 июня 2018 - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© AFP / Saul Loeb
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ВАШИНГТОН, 5 фев – ПРАЙМ. В Канаде в Торонто 7 февраля состоится экономический саммит с участием США, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Саммит будет посвящен вопросам торговли, инвестиций и экономического сотрудничества двух стран.
Как отметил Трюдо, экономический саммит Канада-США является лучшим примером того, как работает инициатива "команда Канады".
"Мы собираем вместе представителей бизнеса, гражданского общества и профсоюзов, чтобы найти способы стимулировать экономику, создавать новые рабочие места, увеличивать зарплаты, облегчать торговлю внутри страны и диверсифицировать экспортные рынки", – заявил Трюдо в обнародованном в среду заявлении.
Премьер также подчеркнул, что саммит станет важной возможностью для построения долгосрочной стратегии процветания Канады, особенно на фоне договоренности с Вашингтоном об отсрочке введения 25% пошлин на канадские товары на 30 дней.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить импорт из Канады 25%-ми пошлинами, заявив, что власти страны должны активнее бороться с наркотрафиком, проникающим в США. Однако после переговоров с Трюдо стороны согласились приостановить введение торговых барьеров и начать обсуждение экономических вопросов в рамках саммита.
Согласно заявлению, в саммите примут участие члены Совета по отношениям Канады и США, а также ведущие эксперты в области торговли, бизнеса и государственной политики.
Канада и США являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга – в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 3,6 миллиарда канадских долларов (2,7 миллиарда долларов США) в день. Кроме того, объем внутренней торговли между провинциями и территориями Канады в прошлом году превысил 530 миллиардов долларов, что составляет почти 20% ВВП страны.
В середине января Трюдо созвал первое заседание Совета по отношениям Канады и США, в который вошли лидеры в сфере бизнеса, инноваций и политики. Ожидается, что этот орган будет консультировать правительство по вопросам двусторонних отношений, в том числе в свете угрозы введения пошлин со стороны США.
#Оттава - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
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ПолитикаСШАКАНАДАДжастин ТрюдоДональд Трампсаммит
 
 
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