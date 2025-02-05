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Российский боевой самолет превзойдет американские модели, считают СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Российский боевой самолет превзойдет американские модели, считают СМИ
Российский боевой самолет превзойдет американские модели, считают СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
Российский боевой самолет превзойдет американские модели, считают СМИ
США уже успели представить демонстрационные экземпляры бомбардировщика B-21, в то время как Россия еще продолжает разработку самолета ПАК ДА, однако уже есть... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:28+0300
2025-02-05T12:28+0300
сша
россия
вооружение
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. США уже успели представить демонстрационные экземпляры бомбардировщика B-21, в то время как Россия еще продолжает разработку самолета ПАК ДА, однако уже есть предпосылки к тому, что из "гонки бомбардировщиков" победителем выйдет Россия, пишет издание The National Interest.Как отмечает издание, в гонке за создание лучшего стратегического бомбардировщика-невидимки большой дальности участвовали США и Китай, однако с недавних пор к гонке присоединилась и Россия. На данный момент конструкторское бюро имени Туполева занимается разработкой самолета ПАК ДА в противовес американскому бомбардировщику B-21 Raider. В октябре 2024 года было объявлено, что российский ПАК ДА по-прежнему находится в процессе разработки, а первые полеты можно будет проводить не раньше 2030-х годов, пишет The National Interest со ссылкой на источники.По информации издания, российский самолет ПАК ДА, скорее всего, будет дозвуковым с крейсерской скоростью около 800 км/ч и дальностью полета от 6500 до 1200 км без дозаправки. Кроме того, ожидается, что для его оснащения будут использоваться четыре турбовентиляторных двигателя, однако также обсуждается возможная разработка нового двигателя специально для ПАК ДА, который мог бы повысить скрытность. Самолет, предположительно, сможет нести от 27 до 32 тонн вооружений. Помимо этого ПАК ДА будет сопровождаться роем беспилотников, которые сформируют вспомогательную эскадрилью. В будущем этот самолет может предоставить России мощные ударные возможности, подчеркнуло The National Interest.В свою очередь США уже разработали дальний бомбардировщик-невидимку нового поколения B-21 Raider, который был представлен в прошлом году, пишет издание. Построенный по схеме "летающее крыло" с использованием радиопоглощающих материалов, В-21 способен нести как обычную, так и ядерную боевую нагрузку. Как отмечает The National Interest, самолет имеет дальность полета около 12 000 километров и может выполнять задания по всему миру без передового базирования. Однако, несмотря на эффективность, стоимость В-21 оценивается в 700 миллионов долларов за единицу, поэтому вместо 300 самолетов ВВС США планируют заказать только 150 единиц техники. Гиперзвуковые крылатые ракеты, которыми должен быть оснащен бомбардировщик, на данный момент еще находятся в разработке, подытожило издание.Как отмечает издание, российский ПАК ДА может иметь преимущество над американским В-21. Несмотря на большой опыт в эксплуатации самолетов-невидимок, у США есть трудности с созданием передовых платформ. Кроме того, ПАК ДА, согласно данным, будет иметь большую взлетную массу, что означает возможность нести до цели больше боеприпасов, нежели американский конкурент. В заключении The National Interest выделяет большие запасы гиперзвукового оружия у России, которых нет у США.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ.
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сша, россия, вооружение
США, РОССИЯ, вооружение, Вооружения
12:28 05.02.2025
 
Российский боевой самолет превзойдет американские модели, считают СМИ

TNI: Россия заберет у США первенство в области бомбардировщиков

© Фото : U.S. Air ForceПерспективный американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider
Перспективный американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© Фото : U.S. Air Force
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. США уже успели представить демонстрационные экземпляры бомбардировщика B-21, в то время как Россия еще продолжает разработку самолета ПАК ДА, однако уже есть предпосылки к тому, что из "гонки бомбардировщиков" победителем выйдет Россия, пишет издание The National Interest.
Как отмечает издание, в гонке за создание лучшего стратегического бомбардировщика-невидимки большой дальности участвовали США и Китай, однако с недавних пор к гонке присоединилась и Россия. На данный момент конструкторское бюро имени Туполева занимается разработкой самолета ПАК ДА в противовес американскому бомбардировщику B-21 Raider. В октябре 2024 года было объявлено, что российский ПАК ДА по-прежнему находится в процессе разработки, а первые полеты можно будет проводить не раньше 2030-х годов, пишет The National Interest со ссылкой на источники.
По информации издания, российский самолет ПАК ДА, скорее всего, будет дозвуковым с крейсерской скоростью около 800 км/ч и дальностью полета от 6500 до 1200 км без дозаправки. Кроме того, ожидается, что для его оснащения будут использоваться четыре турбовентиляторных двигателя, однако также обсуждается возможная разработка нового двигателя специально для ПАК ДА, который мог бы повысить скрытность. Самолет, предположительно, сможет нести от 27 до 32 тонн вооружений. Помимо этого ПАК ДА будет сопровождаться роем беспилотников, которые сформируют вспомогательную эскадрилью. В будущем этот самолет может предоставить России мощные ударные возможности, подчеркнуло The National Interest.
В свою очередь США уже разработали дальний бомбардировщик-невидимку нового поколения B-21 Raider, который был представлен в прошлом году, пишет издание. Построенный по схеме "летающее крыло" с использованием радиопоглощающих материалов, В-21 способен нести как обычную, так и ядерную боевую нагрузку. Как отмечает The National Interest, самолет имеет дальность полета около 12 000 километров и может выполнять задания по всему миру без передового базирования. Однако, несмотря на эффективность, стоимость В-21 оценивается в 700 миллионов долларов за единицу, поэтому вместо 300 самолетов ВВС США планируют заказать только 150 единиц техники. Гиперзвуковые крылатые ракеты, которыми должен быть оснащен бомбардировщик, на данный момент еще находятся в разработке, подытожило издание.
Как отмечает издание, российский ПАК ДА может иметь преимущество над американским В-21. Несмотря на большой опыт в эксплуатации самолетов-невидимок, у США есть трудности с созданием передовых платформ. Кроме того, ПАК ДА, согласно данным, будет иметь большую взлетную массу, что означает возможность нести до цели больше боеприпасов, нежели американский конкурент. В заключении The National Interest выделяет большие запасы гиперзвукового оружия у России, которых нет у США.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ.
 
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