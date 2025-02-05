https://1prime.ru/20250205/samolet-854690655.html

Отчет Казахстана по ЧП с рейсом AZAL предварительный, уточнила Росавиация

Отчет Казахстана по ЧП с рейсом AZAL предварительный, уточнила Росавиация - 05.02.2025, ПРАЙМ

Отчет Казахстана по ЧП с рейсом AZAL предварительный, уточнила Росавиация

Опубликованный минтрансом Казахстана отчет по происшествию с рейсом Azerbaijan Airlines (AZAL) носит предварительный характер и не включает выводы о причинах,... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T13:29+0300

2025-02-05T13:29+0300

2025-02-05T13:29+0300

происшествия

казахстан

россия

azal

мчс

крушение

крушение самолета

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Опубликованный минтрансом Казахстана отчет по происшествию с рейсом Azerbaijan Airlines (AZAL) носит предварительный характер и не включает выводы о причинах, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Ранее, во вторник, министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. отмечается, что на данный момент информация из отчета уточняется и может быть дополнена, окончательный вариант отчета будет подготовлен по завершении расследования. "Опубликованный министерством транспорта Республики Казахстан предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах произошедшего", - говорится в сообщении российского ведомства. Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. Как дополнили в посольстве РФ, в числе выживших было 9 россиян, а всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://1prime.ru/20250204/katastrofa-854674655.html

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казахстан, россия, azal, мчс, крушение, крушение самолета