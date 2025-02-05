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"Северный поток 2" могут использовать для поставок водорода, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
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"Северный поток 2" могут использовать для поставок водорода, пишут СМИ
"Северный поток 2" могут использовать для поставок водорода, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
"Северный поток 2" могут использовать для поставок водорода, пишут СМИ
Использование трубопровода "Северный поток 2" рассматривается в качестве варианта для налаживания импорта "зеленого" водорода из Финляндии в Германию и... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:26+0300
2025-02-05T14:26+0300
энергетика
газ
германия
финляндия
северный поток - 2
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Использование трубопровода "Северный поток 2" рассматривается в качестве варианта для налаживания импорта "зеленого" водорода из Финляндии в Германию и прилегающие к Балтийскому морю страны, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в консорциуме, который работает над инфраструктурным проектом по созданию водородного трубопровода в регионе Балтийского моря. По данным издания, над проектом Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) работают три компании из Дании, Швеции и Финляндии - Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nordion Energi и Gasgrid Finland. Как сообщили в кругах консорциума, строительство трубопровода с нуля является "чрезвычайно дорогостоящим", поэтому имеет смысл прибегнуть к трубопроводу "Северный поток 2". "Ни для кого не имеет смысла, чтобы трубы гнили на дне Балтийского моря", - заявили источники. Как пишет издание со ссылкой на экспертов, технические препятствия для переоборудования трубопровода с целью транспортировки водорода, невелики. Специалисты указывают на пример газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Лубмина до острова Рюген в Балтийском море, который был построен из труб, предназначавшихся ранее для "Северного потока 2", и спроектирован таким образом, чтобы его можно было переоборудовать для транспортировки водорода. По мнению экспертов, это же возможно и в случае с "Северным потоком 2". Если бы "Северный поток 2" решили использовать для импорта водорода из Финляндии, то в подходящем месте в Балтийском море пришлось бы дополнить трубопровод ниткой, идущей в Финляндию, что технически возможно, отмечает издание. Комментируя использование трубопровода, представитель министерства экономики ФРГ сообщила, что немецкое правительство "не ведет по этому поводу никаких переговоров, в том числе с Россией", в связи с этим "в настоящее время вопрос об использовании труб не стоит". В январе суд в швейцарском кантоне Цуг продлил до 9 мая окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании Nord Stream AG в порядке исключения. Как отмечает издание, в случае ликвидации компании инвесторы, среди которых немецкий госконцерн Uniper, потеряют контроль над трубопроводом и немалые средства немецких налогоплательщиков, вложенные в его строительство. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, правительство ФРГ не хочет оставлять будущее трубопровода на волю случая, а продление моратория на реструктуризацию долгов Nord Stream AG, является "подарком" для будущего правительства ФРГ и шансом оказать влияние на судьбу трубопровода. "Мы будем продолжать работать над тем, чтобы защитить наши права", - заявил представитель министерства финансов ФРГ. В Uniper также подчеркнули, что намерены "отстаивать свои интересы в качестве одного из инвесторов". "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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газ, германия, финляндия, северный поток - 2
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Северный поток - 2
14:26 05.02.2025
 
"Северный поток 2" могут использовать для поставок водорода, пишут СМИ

Handelsblatt: "Северный поток 2" рассматривается для поставок водорода в ФРГ

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Использование трубопровода "Северный поток 2" рассматривается в качестве варианта для налаживания импорта "зеленого" водорода из Финляндии в Германию и прилегающие к Балтийскому морю страны, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в консорциуме, который работает над инфраструктурным проектом по созданию водородного трубопровода в регионе Балтийского моря.
По данным издания, над проектом Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) работают три компании из Дании, Швеции и Финляндии - Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nordion Energi и Gasgrid Finland. Как сообщили в кругах консорциума, строительство трубопровода с нуля является "чрезвычайно дорогостоящим", поэтому имеет смысл прибегнуть к трубопроводу "Северный поток 2".
"Ни для кого не имеет смысла, чтобы трубы гнили на дне Балтийского моря", - заявили источники.
Как пишет издание со ссылкой на экспертов, технические препятствия для переоборудования трубопровода с целью транспортировки водорода, невелики. Специалисты указывают на пример газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Лубмина до острова Рюген в Балтийском море, который был построен из труб, предназначавшихся ранее для "Северного потока 2", и спроектирован таким образом, чтобы его можно было переоборудовать для транспортировки водорода. По мнению экспертов, это же возможно и в случае с "Северным потоком 2".
Если бы "Северный поток 2" решили использовать для импорта водорода из Финляндии, то в подходящем месте в Балтийском море пришлось бы дополнить трубопровод ниткой, идущей в Финляндию, что технически возможно, отмечает издание.
Комментируя использование трубопровода, представитель министерства экономики ФРГ сообщила, что немецкое правительство "не ведет по этому поводу никаких переговоров, в том числе с Россией", в связи с этим "в настоящее время вопрос об использовании труб не стоит".
В январе суд в швейцарском кантоне Цуг продлил до 9 мая окончательный мораторий на реструктуризацию долгов компании Nord Stream AG в порядке исключения. Как отмечает издание, в случае ликвидации компании инвесторы, среди которых немецкий госконцерн Uniper, потеряют контроль над трубопроводом и немалые средства немецких налогоплательщиков, вложенные в его строительство.
По данным источников издания, знакомых с ситуацией, правительство ФРГ не хочет оставлять будущее трубопровода на волю случая, а продление моратория на реструктуризацию долгов Nord Stream AG, является "подарком" для будущего правительства ФРГ и шансом оказать влияние на судьбу трубопровода.
"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы защитить наши права", - заявил представитель министерства финансов ФРГ. В Uniper также подчеркнули, что намерены "отстаивать свои интересы в качестве одного из инвесторов".
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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ЭнергетикаГазГЕРМАНИЯФИНЛЯНДИЯСеверный поток - 2
 
 
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