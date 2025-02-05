https://1prime.ru/20250205/shtraf-854698411.html
Суд оштрафовал Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян - 05.02.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:14+0300
2025-02-05T17:14+0300
2025-02-05T17:14+0300
spotify
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы "Спотифай АБ" (Spotify AB) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Этот же суд рассмотрит аналогичный протокол в отношении компании Match Group - владельца сайта знакомств Tinder. Spotify - сервис по прослушиванию музыки, аудиокниг и подкастов.
https://1prime.ru/20250205/sud-854690245.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
spotify, бизнес, рф
Суд оштрафовал Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян
Суд в Москве оштрафовал Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы "Спотифай АБ" (Spotify AB) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Этот же суд рассмотрит аналогичный протокол в отношении компании Match Group - владельца сайта знакомств Tinder.
Spotify - сервис по прослушиванию музыки, аудиокниг и подкастов.
Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт