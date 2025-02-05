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Суд оштрафовал Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян - 05.02.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:14+0300

2025-02-05T17:14+0300

2025-02-05T17:14+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 10 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы "Спотифай АБ" (Spotify AB) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Этот же суд рассмотрит аналогичный протокол в отношении компании Match Group - владельца сайта знакомств Tinder. Spotify - сервис по прослушиванию музыки, аудиокниг и подкастов.

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spotify, бизнес, рф