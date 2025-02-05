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Маск решил урезать траты правительства США на СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Маск решил урезать траты правительства США на СМИ
Маск решил урезать траты правительства США на СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
Маск решил урезать траты правительства США на СМИ
Государственные траты на средства массовой информации, включая подписки на новостную ленту информагентства Associated Press, - растрата средств... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T21:20+0300
2025-02-05T21:22+0300
экономика
илон маск
сми
траты
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Государственные траты на средства массовой информации, включая подписки на новостную ленту информагентства Associated Press, - растрата средств налогоплательщиков и будут сокращены. Такое заявление в социальной сети Х сделал известный бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления Соединенных Штатов Илон Маск.Комментируя публикацию в социальной сети о том, что американское правительство выделяет миллионы долларов на информагентство Associated Press, в частности, на подписки на его новостную ленту, Маск написал: "Ненадолго. Это явная растрата денег налогоплательщиков!" - написал Маск. Ранее Маск ответил на пост пользователя в соцсети X о том, что доходы от налогов граждан США, по-видимому, направляются в том числе и американской газете Politico. Миллиардер написал, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов".
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илон маск, сми, траты
Экономика, Илон Маск, СМИ, траты
21:20 05.02.2025 (обновлено: 21:22 05.02.2025)
 
Маск решил урезать траты правительства США на СМИ

Маск пообещал сократить траты правительства США на СМИ

© fotolia.com / svort%Обзор прессы
%Обзор прессы - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© fotolia.com / svort
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Государственные траты на средства массовой информации, включая подписки на новостную ленту информагентства Associated Press, - растрата средств налогоплательщиков и будут сокращены. Такое заявление в социальной сети Х сделал известный бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления Соединенных Штатов Илон Маск.
Комментируя публикацию в социальной сети о том, что американское правительство выделяет миллионы долларов на информагентство Associated Press, в частности, на подписки на его новостную ленту, Маск написал: "Ненадолго. Это явная растрата денег налогоплательщиков!" - написал Маск.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Конгрессмен США призвал убрать Илона Маска из администрации Трампа
Вчера, 12:39
Ранее Маск ответил на пост пользователя в соцсети X о том, что доходы от налогов граждан США, по-видимому, направляются в том числе и американской газете Politico. Миллиардер написал, что многим СМИ предстоит "загадочное падение доходов".
 
ЭкономикаИлон МаскСМИтраты
 
 
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