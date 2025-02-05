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В Совфеде рассказали о надбавках к пенсиям инвалидам
В Совфеде рассказали о надбавках к пенсиям инвалидам - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали о надбавках к пенсиям инвалидам
Положенные инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет надбавки к пенсии для оплаты услуг по уходу за ними в размере 1200 рублей с 1 января 2025 года... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T02:31+0300
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Положенные инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет надбавки к пенсии для оплаты услуг по уходу за ними в размере 1200 рублей с 1 января 2025 года начисляются автоматически, также предусмотрена их ежегодная индексация, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"С 1 января 2025 года изменилась система компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Теперь им автоматически, без необходимости подачи заявления, будут устанавливаться надбавки к пенсиям в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией", - сказала Епифанова.
Сенатор напомнила, что для получения за уход пенсионных баллов "ухаживающим нужно подать заявление в Соцфонд".
По словам Епифановой, в 2025 году также запланировано расширение "пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов". Так, добавила сенатор, число регионов-участников проекта этой программы "в ближайшие три года возрастет до 38".
"В рамках проекта будут выдаваться электронные сертификаты для проведения комплексной реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. Максимальная стоимость одного сертификата в 2025 году составит 110,4 тысячи рублей, в 2026 - 115,4 тысячи рублей, а в 2027 - 120 тысяч рублей", - напомнила политик.
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общество , москва
Экономика, Общество , МОСКВА
В Совфеде рассказали о надбавках к пенсиям инвалидам
Сенатор Епифанова: надбавки к пенсиям инвалидам I группы будут автоматически начисляться
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Положенные инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет надбавки к пенсии для оплаты услуг по уходу за ними в размере 1200 рублей с 1 января 2025 года начисляются автоматически, также предусмотрена их ежегодная индексация, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"С 1 января 2025 года изменилась система компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Теперь им автоматически, без необходимости подачи заявления, будут устанавливаться надбавки к пенсиям в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией", - сказала Епифанова.
Сенатор напомнила, что для получения за уход пенсионных баллов "ухаживающим нужно подать заявление в Соцфонд".
По словам Епифановой, в 2025 году также запланировано расширение "пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов". Так, добавила сенатор, число регионов-участников проекта этой программы "в ближайшие три года возрастет до 38".
"В рамках проекта будут выдаваться электронные сертификаты для проведения комплексной реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. Максимальная стоимость одного сертификата в 2025 году составит 110,4 тысячи рублей, в 2026 - 115,4 тысячи рублей, а в 2027 - 120 тысяч рублей", - напомнила политик.