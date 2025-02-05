https://1prime.ru/20250205/spg-854689643.html

Эксперт оценил рентабельность экспорта американского СПГ в Китай

Эксперт оценил рентабельность экспорта американского СПГ в Китай - 05.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил рентабельность экспорта американского СПГ в Китай

Введение Китаем дополнительных пошлин на сырье из США делает поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в КНР менее выгодными, однако текущий... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T12:55+0300

2025-02-05T12:55+0300

2025-02-05T12:55+0300

энергетика

сша

китай

спг

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Введение Китаем дополнительных пошлин на сырье из США делает поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в КНР менее выгодными, однако текущий уровень спотовых цен на газ на рынках АТР пока позволяет обеспечивать их рентабельность, заявил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. Китай с 10 февраля вводит дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США в 15%, а на американские нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы - в 10%. По словам Тимонина, стоимость поставок американского СПГ в Китай при нынешних ценах на внутреннем рынке газа США даже без учета пошлины составляет около 9 долларов за миллион британских тепловых единиц (МБТЕ), что значительно выше уровня Катара, РФ и Малайзии. "Введение же нового заградительного механизма... увеличило затраты поставщиков американского газа до более чем 11 долларов за МБТЕ, что ставит их в один ряд с наименее эффективными производителями, осуществляющими работу на рынке Китая на сегодняшний день", - сказал он. "В то же время важно отметить, что текущий уровень спотовых цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе все же позволяет обеспечивать рентабельность подобных поставок", - добавил собеседник агентства. Кроме того, эксперт предположил, что эффект пошлин на газовые котировки будет ограниченным. По его словам, введенная мера может привести к перераспределению торговых потоков, но не создаст дефицита на рынке. Тимонин также напомнил, что позиции американского СПГ на рынке Китая всегда были не так сильны, как в Европе, что обусловлено как политическими, так и сугубо экономическими факторами. По итогам 2024 года доля Соединенных Штатов на китайском рынке СПГ составила лишь порядка 5,5% против 35%, 24%, 10% и 9% у Австралии, Катара, Малайзии и России соответственно. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая на величины от 10 до 15% с 4 февраля. Но затем он заявил, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, по итогам которых Канада согласилась обеспечить безопасность границы с США в обмен на приостановку введения пошлин. Трамп также объявил о приостановке введения пошлин для Мексики после того, как стороны договорились о направлении мексиканских военных на границу для борьбы с потоком наркотиков и нелегальных мигрантов.

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сша

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сша, китай, спг