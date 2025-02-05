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В Equinor рекомендовали Европе нарастить флот СПГ-танкеров
В Equinor рекомендовали Европе нарастить флот СПГ-танкеров - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Equinor рекомендовали Европе нарастить флот СПГ-танкеров
Европе может понадобиться в 2025 году на 20% больше СПГ-танкеров, чем в прошлом году, чтобы заполнить подземные газовые хранилища (ПХГ) до 90%, заявил глава... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:28+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Европе может понадобиться в 2025 году на 20% больше СПГ-танкеров, чем в прошлом году, чтобы заполнить подземные газовые хранилища (ПХГ) до 90%, заявил глава норвежской Equinor Андерс Опедаль. "Уровень хранилищ после этой зимы будет составлять около 42%, и если вы хотите вернуться к 90% уровня хранилищ, то Европе нужно привлечь на 230 СПГ-танкеров больше, чем в прошлом году, что составляет около 20% прироста", - сказал он в ходе конференции по итогам года. Опедаль отметил, что в связи с этим ожидает конкуренции Европы и Азии за СПГ в течение лета. Исполнительный вице-президент по маркетингу, переработке и сбыту Equinor Ирен Руммельхофф в ходе мероприятия добавила, что летом может произойти скачок цен на газ в связи с высоким спросом на кондиционеры в Азии и необходимостью для Европы заполнять хранилища. При этом, по ее словам, возобновление в теории транзита российского газа через Украину в случае разрешения конфликта вряд ли значительно повлияет на ситуацию. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
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газ, equinor, европа
Энергетика, Газ, Equinor, ЕВРОПА
В Equinor рекомендовали Европе нарастить флот СПГ-танкеров
Equinor: Европе потребуется на 20% больше СПГ-танкеров, чтобы заполнить ПХГ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Европе может понадобиться в 2025 году на 20% больше СПГ-танкеров, чем в прошлом году, чтобы заполнить подземные газовые хранилища (ПХГ) до 90%, заявил глава норвежской Equinor Андерс Опедаль.
"Уровень хранилищ после этой зимы будет составлять около 42%, и если вы хотите вернуться к 90% уровня хранилищ, то Европе нужно привлечь на 230 СПГ-танкеров больше, чем в прошлом году, что составляет около 20% прироста", - сказал он в ходе конференции по итогам года. Опедаль отметил, что в связи с этим ожидает конкуренции Европы и Азии за СПГ в течение лета.
Исполнительный вице-президент по маркетингу, переработке и сбыту Equinor Ирен Руммельхофф в ходе мероприятия добавила, что летом может произойти скачок цен на газ в связи с высоким спросом на кондиционеры в Азии и необходимостью для Европы заполнять хранилища. При этом, по ее словам, возобновление в теории транзита российского газа через Украину в случае разрешения конфликта вряд ли значительно повлияет на ситуацию.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Бельгия продолжит импорт российского СПГ, но усилит контроль в порту