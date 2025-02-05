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Раскрыто, как США сдерживают развитие конкурентов в сфере кибербезопасности

Раскрыто, как США сдерживают развитие конкурентов в сфере кибербезопасности - 05.02.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, как США сдерживают развитие конкурентов в сфере кибербезопасности

Вашингтон замедляет научно-техническое развитие своих конкурентов в области кибербезопасности. Об этом в рамках форума по информационной безопасности... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T10:30+0300

2025-02-05T10:30+0300

2025-02-05T10:30+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Вашингтон замедляет научно-техническое развитие своих конкурентов в области кибербезопасности. Об этом в рамках форума по информационной безопасности "Инфофорум-2025" заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов."Отмечаем, что США активизируют меры по сдерживанию научно-технических процессов своих конкурентов для сохранения выгод от технологической гегемонии в информационном пространстве", - заявил он.По словам Храмова, американская сторона делает все возможное, чтобы вынудить другие государства танцевать под свою "цифровую дудку". Тем не менее, Россия нацелена на создание справедливой глобальной системы информационной безопасности, основанной на общепринятых юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве, резюмировал он.

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