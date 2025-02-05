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Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги
Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги - 05.02.2025, ПРАЙМ
Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги
США нужно возместить средства, потраченные на помощь Украине, заявил представитель совета по нацбезопасности Брайан Хьюз, комментируя заявление американского... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:09+0300
2025-02-05T14:09+0300
2025-02-05T14:39+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. США нужно возместить средства, потраченные на помощь Украине, заявил представитель совета по нацбезопасности Брайан Хьюз, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги, которые они тратят или потратили на помощь Украине", - приводит телеканал NBC слова Хьюза. Он указал на то, что на выходных в США обсуждали, как можно гарантировать это возмещение расходов.
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сша, украина, дональд трамп
Экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги
Белый дом: США должны возместить любые потраченные на Украину деньги
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. США нужно возместить средства, потраченные на помощь Украине, заявил представитель совета по нацбезопасности Брайан Хьюз, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
"Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги, которые они тратят или потратили на помощь Украине", - приводит телеканал NBC слова Хьюза.
Он указал на то, что на выходных в США обсуждали, как можно гарантировать это возмещение расходов.
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