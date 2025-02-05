Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250205/ssha-854692024.html
Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги
Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги - 05.02.2025, ПРАЙМ
Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги
США нужно возместить средства, потраченные на помощь Украине, заявил представитель совета по нацбезопасности Брайан Хьюз, комментируя заявление американского... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:09+0300
2025-02-05T14:39+0300
экономика
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. США нужно возместить средства, потраченные на помощь Украине, заявил представитель совета по нацбезопасности Брайан Хьюз, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги, которые они тратят или потратили на помощь Украине", - приводит телеканал NBC слова Хьюза. Он указал на то, что на выходных в США обсуждали, как можно гарантировать это возмещение расходов.
https://1prime.ru/20250205/zelenskiy-854678632.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_82645091cff210cfecd6d9eed5b0a251.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп
Экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
14:09 05.02.2025 (обновлено: 14:39 05.02.2025)
 
Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги

Белый дом: США должны возместить любые потраченные на Украину деньги

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. США нужно возместить средства, потраченные на помощь Украине, заявил представитель совета по нацбезопасности Брайан Хьюз, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
"Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги, которые они тратят или потратили на помощь Украине", - приводит телеканал NBC слова Хьюза.
Он указал на то, что на выходных в США обсуждали, как можно гарантировать это возмещение расходов.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
"Все продается". На Западе осудили ответ Зеленского на требование Трампа
08:57
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала