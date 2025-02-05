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США заморозили финансирование миссии ООН в Гаити

США заморозили финансирование миссии ООН в Гаити - 05.02.2025, ПРАЙМ

США заморозили финансирование миссии ООН в Гаити

США заморозили финансирование многонациональной миссии ООН в Гаити, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя генсека организации Стефана... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T14:13+0300

2025-02-05T14:13+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. США заморозили финансирование многонациональной миссии ООН в Гаити, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя генсека организации Стефана Дюжаррика. В конце июня в Гаити начала развертывание санкционированная ООН многонациональная миссия из 2,5 тысячи человек, основу которой составляют кенийские офицеры полиции. На нее возложена задача обеспечения безопасности социальных и государственных объектов. Помимо Кении свои подразделения в страну должны прислать Бенин, Чад, Багамские острова, Ямайка, Барбадос, Суринам и Бангладеш. Президент Кении Уильям Самои арап Руто отмечал, что развертывание сил завершится к январю 2025 года. "США уведомили ООН о заморозке части финансирования санкционированной ООН миссии в Гаити", - сообщает агентство. По словам Дюжаррика, всего на миссию в Гаити США выделили 15 миллионов долларов, из которых 1,7 миллиона уже были потрачены, а оставшиеся 13,3 миллиона теперь заморожены. Дюжаррик отметил, что изменения сразу же скажутся на работе миссии. По данным агентства, теперь фонд средств миссии в Гаити состоит из менее 100 миллионов долларов, при том что, согласно подсчетам, ежегодно миссии требуется около 600 миллионов. Штаты были крупнейшим спонсором этой миссии. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

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