https://1prime.ru/20250205/ssha-854694556.html

США прекратили закупки продовольственной помощи, пишут СМИ

США прекратили закупки продовольственной помощи, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ

США прекратили закупки продовольственной помощи, пишут СМИ

США прекратили закупки в рамках зарубежных программ продовольственной помощи, в том числе пшеницы и сои, несмотря на сделанное две недели назад исключение для... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T15:35+0300

2025-02-05T15:35+0300

2025-02-05T15:36+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. США прекратили закупки в рамках зарубежных программ продовольственной помощи, в том числе пшеницы и сои, несмотря на сделанное две недели назад исключение для этого вида поддержки, передает агентство Reuters со ссылкой на девять источников. "США прекратили закупки для зарубежных программ продовольственной помощи с тех пор, как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа начала широкий пересмотр федеральных трат на помощь, несмотря на исключение, выпущенное около двух недель назад для продовольственной помощи", - пишет агентство. Как уточняет агентство, приостановка затронула закупки пшеницы, соевых бобов и других продуктов, производимых американскими фермерами. Рейтер указывает, что эта ситуация может привести к остановке деятельности организаций, предоставляющих помощь для борьбы с бедностью в таких странах, как Мадагаскар, Танзания и Гондурас. Кроме того, как пишет Рейтер, это увеличит давление на фермеров США, которые уже сталкиваются с низкими закупочными ценами и неопределенностью из-за возможных пошлин. По данным агентства, поставки и закупки в рамках ряда американских программ поддержки были остановлены после указа Трампа от 20 января о приостановке зарубежной помощи на 90 дней, однако глава госдепа США Марко Рубио 24 января сделал несколько исключений, в том числе для поставок продовольствия.

https://1prime.ru/20250205/ssha-854692289.html

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сша, марк рубио