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В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке ЦБ
В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке ЦБ - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке ЦБ
Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:16+0300
2025-02-05T17:16+0300
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экономика
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госдума
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам парламентария, за последние недели инфляционные процессы в экономике России несколько замедлились. "Поэтому полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку, исходя из тенденции", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе решения совета директоров регулятора по ключевой ставке 14 февраля. Аксаков отметил, что высокая ключевая ставка приводит к замедлению кредитования, что в свою очередь оказывает влияние на инфляционные процессы. Он считает, что снижение ключевой ставки происходить будет постепенно.ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя эксперты ожидали, что она будет повышена до 23% годовых.
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финансы, анатолий аксаков, госдума, банки
Экономика, Финансы, Анатолий Аксаков, Госдума, Банки
В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке ЦБ
Аксаков: ЦБ не станет повышать ставку на первом заседании в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам парламентария, за последние недели инфляционные процессы в экономике России несколько замедлились.
"Поэтому полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку, исходя из тенденции", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе решения совета директоров регулятора по ключевой ставке 14 февраля.
Аксаков отметил, что высокая ключевая ставка приводит к замедлению кредитования, что в свою очередь оказывает влияние на инфляционные процессы. Он считает, что снижение ключевой ставки происходить будет постепенно.
ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя эксперты ожидали, что она будет повышена до 23% годовых.
ЦБ ответил на вопрос, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки