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В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке ЦБ

В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке ЦБ - 05.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке ЦБ

Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:16+0300

2025-02-05T17:16+0300

2025-02-05T17:23+0300

экономика

финансы

анатолий аксаков

госдума

банки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам парламентария, за последние недели инфляционные процессы в экономике России несколько замедлились. "Поэтому полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку, исходя из тенденции", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе решения совета директоров регулятора по ключевой ставке 14 февраля. Аксаков отметил, что высокая ключевая ставка приводит к замедлению кредитования, что в свою очередь оказывает влияние на инфляционные процессы. Он считает, что снижение ключевой ставки происходить будет постепенно.ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя эксперты ожидали, что она будет повышена до 23% годовых.

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финансы, анатолий аксаков, госдума, банки