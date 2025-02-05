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Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт
Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт - 05.02.2025, ПРАЙМ
Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт
Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T13:17+0300
2025-02-05T13:17+0300
бизнес
финансы
русский стандарт
минфин
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы "Русский Стандарт" - "Руст Россия" и "Русский Стандарт Водка", сообщается на сайте Минфина РФ.Как напомнили в министерстве, с учетом существенной значимости для российской экономики кабмин в ноябре 2024 года включил АО "Руст Россия" и ООО "Русский Стандарт Водка" в перечень экономически значимых организаций, предоставив Минфину право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в их отношении."Иностранные холдинговые компании (Pasalba LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности", - отметили в Минфине."В целях пресечения таких противоправных действий Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества "Руст Россия" и общества с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", - сказано в материалах на сайте.
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бизнес, финансы, русский стандарт, минфин
Бизнес, Финансы, Русский стандарт, Минфин
13:17 05.02.2025
 
Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт

Минфин просит суд приостановить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы "Русский Стандарт" - "Руст Россия" и "Русский Стандарт Водка", сообщается на сайте Минфина РФ.
Как напомнили в министерстве, с учетом существенной значимости для российской экономики кабмин в ноябре 2024 года включил АО "Руст Россия" и ООО "Русский Стандарт Водка" в перечень экономически значимых организаций, предоставив Минфину право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в их отношении.
"Иностранные холдинговые компании (Pasalba LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности", - отметили в Минфине.
"В целях пресечения таких противоправных действий Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества "Руст Россия" и общества с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", - сказано в материалах на сайте.
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БизнесФинансыРусский стандартМинфин
 
 
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