https://1prime.ru/20250205/sud-854690245.html

Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт

Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт - 05.02.2025, ПРАЙМ

Суд может ограничить права иностранных владельцев группы "Русский Стандарт

Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T13:17+0300

2025-02-05T13:17+0300

2025-02-05T13:17+0300

бизнес

финансы

русский стандарт

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановке корпоративных прав кипрского и американского владельцев компаний группы "Русский Стандарт" - "Руст Россия" и "Русский Стандарт Водка", сообщается на сайте Минфина РФ.Как напомнили в министерстве, с учетом существенной значимости для российской экономики кабмин в ноябре 2024 года включил АО "Руст Россия" и ООО "Русский Стандарт Водка" в перечень экономически значимых организаций, предоставив Минфину право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в их отношении."Иностранные холдинговые компании (Pasalba LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности", - отметили в Минфине."В целях пресечения таких противоправных действий Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановлении осуществления Pasalba LTD и Roust Corporation корпоративных прав в отношении акционерного общества "Руст Россия" и общества с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", - сказано в материалах на сайте.

https://1prime.ru/20240418/obremenenie-847499525.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, русский стандарт, минфин