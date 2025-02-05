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Правительство России ограничило вывоз свинца и свинцового лома
Правительство России ограничило вывоз свинца и свинцового лома - 05.02.2025, ПРАЙМ
Правительство России ограничило вывоз свинца и свинцового лома
Правительство РФ ввело лицензирование при вывозе из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необработанного свинца,... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T22:11+0300
2025-02-05T22:11+0300
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экономика
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ ввело лицензирование при вывозе из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необработанного свинца, свинцового лома и отходов, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 20 июня 2025 года включительно в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых, а также свинца необработанного… посредством лицензирования", - говорится в документе. Отмечается, что исключение сделано для полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы. Постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования, добавляется в документе. Выдавать разовые лицензии на экспорт из РФ будет Минпромторг при условии дополнительного предоставления следующих документов: выписки из реестра лицензий на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности, включенных в том числе в группу отходов "Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств". Помимо этого, необходимы копия лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I-III классов опасности, копия свидетельства о регистрации объекта в государственном реестре опасных производственных объектов и копия постановления Главного государственного санитарного врача РФ об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса производителя свинца. Согласно постановлению, Минэкономразвития было поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении лицензирования, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении лицензирования экспорта отходов и лома свинцовых и необработанного свинца с таможенной территории ЕАЭС.
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россия, свинец, ограничение
Экономика, РОССИЯ, свинец, ограничение
Правительство России ограничило вывоз свинца и свинцового лома
Правительство РФ ограничило вывоз свинца и свинцового лома до 20 июня 2025 года
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ ввело лицензирование при вывозе из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необработанного свинца, свинцового лома и отходов, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 20 июня 2025 года включительно в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых, а также свинца необработанного… посредством лицензирования", - говорится в документе.
Отмечается, что исключение сделано для полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы. Постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования, добавляется в документе.
Выдавать разовые лицензии на экспорт из РФ будет Минпромторг при условии дополнительного предоставления следующих документов: выписки из реестра лицензий на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов I-IV классов опасности, включенных в том числе в группу отходов "Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств".
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Помимо этого, необходимы копия лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I-III классов опасности, копия свидетельства о регистрации объекта в государственном реестре опасных производственных объектов и копия постановления Главного государственного санитарного врача РФ об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса производителя свинца.
Согласно постановлению, Минэкономразвития было поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении лицензирования, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении лицензирования экспорта отходов и лома свинцовых и необработанного свинца с таможенной территории ЕАЭС.