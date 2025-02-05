https://1prime.ru/20250205/territorii-854681465.html

В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением

В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением - 05.02.2025, ПРАЙМ

В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть потерянные территории являются поздним прозрением, заявил в беседе с агентством РИА... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T10:06+0300

2025-02-05T10:06+0300

2025-02-05T10:06+0300

политика

общество

украина

владимир зеленский

госдума

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть потерянные территории являются поздним прозрением, заявил в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину", - заметил парламентарий.Шеремет считает, что Зеленский предал национальные интересы Украины ради похвалы западных хозяев и стал трагедией для страны. Он упустил возможность остановить военный конфликт на Украине, а теперь его власть опирается только на силу оружия.Ранее Зеленский признал, что Украина не может вернуть все утраченные территории в результате боевых действий из-за опасности потери миллионов жизней.

https://1prime.ru/20250205/zelenskiy-854678632.html

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общество , украина, владимир зеленский, госдума