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В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением - 05.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением
В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением - 05.02.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть потерянные территории являются поздним прозрением, заявил в беседе с агентством РИА... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:06+0300
2025-02-05T10:06+0300
политика
общество
украина
владимир зеленский
госдума
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть потерянные территории являются поздним прозрением, заявил в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину", - заметил парламентарий.Шеремет считает, что Зеленский предал национальные интересы Украины ради похвалы западных хозяев и стал трагедией для страны. Он упустил возможность остановить военный конфликт на Украине, а теперь его власть опирается только на силу оружия.Ранее Зеленский признал, что Украина не может вернуть все утраченные территории в результате боевых действий из-за опасности потери миллионов жизней.
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общество , украина, владимир зеленский, госдума
Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Госдума
10:06 05.02.2025
 
В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением

Шеремет назвал заявление Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть потерянные территории являются поздним прозрением, заявил в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину", - заметил парламентарий.
Шеремет считает, что Зеленский предал национальные интересы Украины ради похвалы западных хозяев и стал трагедией для страны. Он упустил возможность остановить военный конфликт на Украине, а теперь его власть опирается только на силу оружия.
Ранее Зеленский признал, что Украина не может вернуть все утраченные территории в результате боевых действий из-за опасности потери миллионов жизней.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийГосдума
 
 
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