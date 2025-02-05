https://1prime.ru/20250205/territorii-854681465.html
В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением
В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением - 05.02.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть потерянные территории являются поздним прозрением, заявил в беседе с агентством РИА... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:06+0300
2025-02-05T10:06+0300
2025-02-05T10:06+0300
политика
общество
украина
владимир зеленский
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_08d77e7838c639d04151a91fbefa3f78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть потерянные территории являются поздним прозрением, заявил в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину", - заметил парламентарий.Шеремет считает, что Зеленский предал национальные интересы Украины ради похвалы западных хозяев и стал трагедией для страны. Он упустил возможность остановить военный конфликт на Украине, а теперь его власть опирается только на силу оружия.Ранее Зеленский признал, что Украина не может вернуть все утраченные территории в результате боевых действий из-за опасности потери миллионов жизней.
https://1prime.ru/20250205/zelenskiy-854678632.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_4532a88d878b14be6770b01a52805706.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, владимир зеленский, госдума
Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Госдума
В ГД назвали слова Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением
Шеремет назвал заявление Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть потерянные территории являются поздним прозрением, заявил в беседе с агентством РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину", - заметил парламентарий.
Шеремет считает, что Зеленский предал национальные интересы Украины ради похвалы западных хозяев и стал трагедией для страны. Он упустил возможность остановить военный конфликт на Украине, а теперь его власть опирается только на силу оружия.
Ранее Зеленский признал, что Украина не может вернуть все утраченные территории в результате боевых действий из-за опасности потери миллионов жизней.
"Все продается". На Западе осудили ответ Зеленского на требование Трампа