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Владелец TikTok затягивает продажу соцсети в США, передает WP - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Владелец TikTok затягивает продажу соцсети в США, передает WP
Владелец TikTok затягивает продажу соцсети в США, передает WP - 05.02.2025, ПРАЙМ
Владелец TikTok затягивает продажу соцсети в США, передает WP
Компания-владелец TikTok ByteDance затягивает обсуждения о продаже соцсети в США пока ждет разрешения от властей Китая на фоне новых пошлин со стороны... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T20:45+0300
2025-02-05T20:45+0300
экономика
tiktok
сша
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Компания-владелец TikTok ByteDance затягивает обсуждения о продаже соцсети в США пока ждет разрешения от властей Китая на фоне новых пошлин со стороны Вашингтона, несмотря на то что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются скорее продвинуть сделку, пишет газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники. "Но Пекин со все большей вероятностью займет жесткую позицию, скорее позволит деятельности TikTok в США прекратиться, чем одобрит продажу, так как он стремится к "крупной сделке" с администрацией Трампа, включающей более серьезные уступки в торговле и технологиях", - говорится в материале газеты со ссылкой на источники и аналитиков. Отмечается, что это происходит на фоне обострения торговых отношений между странами после введения Вашингтоном пошлин. Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Однако президент США Дональд Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку для переговоров о продаже TikTok. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Во вторник Китай ввел ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%. КНР также подал жалобу на налоговые меры Соединенных Штатов в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).
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tiktok, сша
Экономика, TikTok, США
20:45 05.02.2025
 
Владелец TikTok затягивает продажу соцсети в США, передает WP

WP: продажу TikTok в США затягивают на фоне введения новых пошлин против Китая

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Компания-владелец TikTok ByteDance затягивает обсуждения о продаже соцсети в США пока ждет разрешения от властей Китая на фоне новых пошлин со стороны Вашингтона, несмотря на то что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются скорее продвинуть сделку, пишет газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
"Но Пекин со все большей вероятностью займет жесткую позицию, скорее позволит деятельности TikTok в США прекратиться, чем одобрит продажу, так как он стремится к "крупной сделке" с администрацией Трампа, включающей более серьезные уступки в торговле и технологиях", - говорится в материале газеты со ссылкой на источники и аналитиков.
Отмечается, что это происходит на фоне обострения торговых отношений между странами после введения Вашингтоном пошлин.
Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Однако президент США Дональд Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку для переговоров о продаже TikTok.
!TikTok
Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США
19 января, 22:21
В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Во вторник Китай ввел ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%. КНР также подал жалобу на налоговые меры Соединенных Штатов в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).
 
ЭкономикаTikTokСША
 
 
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