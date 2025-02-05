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В ГД и СФ предложили разрешить организаторам торгов наказывать нарушителей

В ГД и СФ предложили разрешить организаторам торгов наказывать нарушителей - 05.02.2025, ПРАЙМ

В ГД и СФ предложили разрешить организаторам торгов наказывать нарушителей

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T20:08+0300

2025-02-05T20:08+0300

2025-02-05T20:09+0300

экономика

госдума

совфед

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нарушители

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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий право организатора торгов на финансовых и товарных рынках при выявлении нарушений применять к нарушителям различные меры воздействия, в том числе прекращать допуск к торгам, следует из базы данных нижней палаты парламента. Действующее законодательство обязывает организатора торговли контролировать соответствие участников торгов требованиям, установленным правилами таких торгов. В рамках такого контроля организатор торговли вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации в письменной или устной форме. При этом в законе "Об организованных торгах" и нормативных актах Банка России нет прямого указания на возможность применения организатором торговли мер воздействия к нарушителям по результатам такого контроля, сказано в пояснительной записке. Законопроект обязывает участников торгов представлять соответствующие документы, объяснения и информацию по требованию организатора торговли. При выявлении нарушений правил торгов и непредставлении таких документов и информации организатор торговли будет вправе применить к участникам торгов меры, определенные этими правилами, том числе вынести предупреждение, наложить штраф, приостановить или прекратить доступ к торгам. Разработчики обращают внимание, что применение таких мер организатором торговли является одним из эффективных инструментов воздействия на поведение участников торгов. Так, например, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей в 2023 году в отношении участников торгов секции "Нефтепродукты" принято 35 официальных предупреждений, наложено 70 штрафов, осуществлено 26 приостановок допуска к торгам. В 2024 году наметился тренд на снижение количества нарушений. По состоянию на апрель 2024 года было вынесено 22 официальных предупреждения, наложено 33 штрафа, осуществлено 10 приостановок к торгам. "Таким образом, можно отметить, что применение организаторами торговли мер воздействия стимулирует участников торгов к правомерному (добросовестному) поведению", - сказано в пояснительной записке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, совфед, торги, нарушители