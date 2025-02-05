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Патрушев оценил рост товарооборота сельхозпродукции России и Белоруссии

Патрушев оценил рост товарооборота сельхозпродукции России и Белоруссии - 05.02.2025, ПРАЙМ

Патрушев оценил рост товарооборота сельхозпродукции России и Белоруссии

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией, по предварительным данным, в 2024 году увеличился на 15%, превысив 8 миллиардов долларов, сообщил... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T13:29+0300

2025-02-05T13:29+0300

2025-02-05T13:29+0300

экономика

россия

белоруссия

сельское хозяйство

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией, по предварительным данным, в 2024 году увеличился на 15%, превысив 8 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев. "Взаимодействие России и Белоруссии расширяется по целому ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве. По предварительным данным, в 2024 году товарооборот продукции агропромышленного комплекса увеличился на 15%, превысив восемь миллиардов долларов. Рассчитываем, что положительная тенденция сохранится", – сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении его аппарата. Там уточнили, что стабильный рост демонстрирует как взаимная торговля, так и совместное освоение зарубежных рынков. Страны также успешно взаимодействуют в области семеноводства, подчеркнули в аппарате вице-премьера. "В сфере экологии и природопользования активная работа ведется в рамках совместной коллегии профильных ведомств. По итогам прошлого заседания была подписана программа сотрудничества по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на трехлетний период", - говорится в сообщении. В аппарате вице-премьера также напомнили, что в 2024 году была утверждена "дорожная карта" трансграничного водного сотрудничества. В нее включено 119 мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов бассейна Днепра и Западной Двины. "По линии Межправительственного совета СНГ Россией и Белоруссией в странах проводятся мероприятия по совершенствованию геологической изученности приграничных территорий, включая мониторинг подземных трансграничных вод. Это позволит повысить эффективность эксплуатации месторождений", - заключили в аппарате Патрушева.

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россия, белоруссия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев