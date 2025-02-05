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Патрушев оценил рост товарооборота сельхозпродукции России и Белоруссии
Патрушев оценил рост товарооборота сельхозпродукции России и Белоруссии - 05.02.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил рост товарооборота сельхозпродукции России и Белоруссии
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией, по предварительным данным, в 2024 году увеличился на 15%, превысив 8 миллиардов долларов, сообщил... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T13:29+0300
2025-02-05T13:29+0300
2025-02-05T13:29+0300
экономика
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией, по предварительным данным, в 2024 году увеличился на 15%, превысив 8 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев. "Взаимодействие России и Белоруссии расширяется по целому ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве. По предварительным данным, в 2024 году товарооборот продукции агропромышленного комплекса увеличился на 15%, превысив восемь миллиардов долларов. Рассчитываем, что положительная тенденция сохранится", – сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении его аппарата. Там уточнили, что стабильный рост демонстрирует как взаимная торговля, так и совместное освоение зарубежных рынков. Страны также успешно взаимодействуют в области семеноводства, подчеркнули в аппарате вице-премьера. "В сфере экологии и природопользования активная работа ведется в рамках совместной коллегии профильных ведомств. По итогам прошлого заседания была подписана программа сотрудничества по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на трехлетний период", - говорится в сообщении. В аппарате вице-премьера также напомнили, что в 2024 году была утверждена "дорожная карта" трансграничного водного сотрудничества. В нее включено 119 мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов бассейна Днепра и Западной Двины. "По линии Межправительственного совета СНГ Россией и Белоруссией в странах проводятся мероприятия по совершенствованию геологической изученности приграничных территорий, включая мониторинг подземных трансграничных вод. Это позволит повысить эффективность эксплуатации месторождений", - заключили в аппарате Патрушева.
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россия, белоруссия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев
Патрушев оценил рост товарооборота сельхозпродукции России и Белоруссии
Патрушев: товарооборот сельхозпродукции между РФ и Белоруссией вырос на 15%
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией, по предварительным данным, в 2024 году увеличился на 15%, превысив 8 миллиардов долларов, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.
"Взаимодействие России и Белоруссии расширяется по целому ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве. По предварительным данным, в 2024 году товарооборот продукции агропромышленного комплекса увеличился на 15%, превысив восемь миллиардов долларов. Рассчитываем, что положительная тенденция сохранится", – сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении его аппарата.
Там уточнили, что стабильный рост демонстрирует как взаимная торговля, так и совместное освоение зарубежных рынков. Страны также успешно взаимодействуют в области семеноводства, подчеркнули в аппарате вице-премьера.
"В сфере экологии и природопользования активная работа ведется в рамках совместной коллегии профильных ведомств. По итогам прошлого заседания была подписана программа сотрудничества по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на трехлетний период", - говорится в сообщении.
В аппарате вице-премьера также напомнили, что в 2024 году была утверждена "дорожная карта" трансграничного водного сотрудничества. В нее включено 119 мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов бассейна Днепра и Западной Двины. "По линии Межправительственного совета СНГ Россией и Белоруссией в странах проводятся мероприятия по совершенствованию геологической изученности приграничных территорий, включая мониторинг подземных трансграничных вод. Это позволит повысить эффективность эксплуатации месторождений", - заключили в аппарате Патрушева.
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