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Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года

Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года - 05.02.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года

Товарооборот России и США по итогам 2024 года сократился до 3,5 миллиарда долларов - минимума с 1992 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T18:22+0300

2025-02-05T18:22+0300

2025-02-05T18:23+0300

экономика

россия

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товарооборот

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и США по итогам 2024 года сократился до 3,5 миллиарда долларов - минимума с 1992 года, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, по итогам прошлого года Россия сократила поставки товаров в США на треть - до 3 миллиардов долларов. Это стало наименьшим объемом американского импорта с 1993 года, когда Штаты ввезли российской продукции лишь на 1,7 миллиарда долларов. В то же время сами США уменьшили экспорт в Россию до 526 миллионов с 600 миллионов годом ранее. Это минимальное значение за всю современную историю. Товарооборот двух стран в результате сократился за прошлый год на 32% и стал составлять 3,5 миллиарда долларов. Меньше было только в 1992 году (2,6 миллиарда долларов).

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россия, сша, товарооборот