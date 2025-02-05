https://1prime.ru/20250205/tovarooborot-854701981.html
Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года
Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года - 05.02.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года
Товарооборот России и США по итогам 2024 года сократился до 3,5 миллиарда долларов - минимума с 1992 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T18:22+0300
2025-02-05T18:22+0300
2025-02-05T18:23+0300
экономика
россия
сша
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/82091/62/820916269_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_9e8a2db4d74fd248c37db920a5b965b0.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и США по итогам 2024 года сократился до 3,5 миллиарда долларов - минимума с 1992 года, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, по итогам прошлого года Россия сократила поставки товаров в США на треть - до 3 миллиардов долларов. Это стало наименьшим объемом американского импорта с 1993 года, когда Штаты ввезли российской продукции лишь на 1,7 миллиарда долларов. В то же время сами США уменьшили экспорт в Россию до 526 миллионов с 600 миллионов годом ранее. Это минимальное значение за всю современную историю. Товарооборот двух стран в результате сократился за прошлый год на 32% и стал составлять 3,5 миллиарда долларов. Меньше было только в 1992 году (2,6 миллиарда долларов).
https://1prime.ru/20250203/tovarooborot-854627149.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82091/62/820916269_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_04fe13f164b49b2fc59847e72d023554.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, США, товарооборот
Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года
Товарооборот России и США в 2024 году упала до минимума с 1992 года
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и США по итогам 2024 года сократился до 3,5 миллиарда долларов - минимума с 1992 года, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, по итогам прошлого года Россия сократила поставки товаров в США на треть - до 3 миллиардов долларов. Это стало наименьшим объемом американского импорта с 1993 года, когда Штаты ввезли российской продукции лишь на 1,7 миллиарда долларов.
В то же время сами США уменьшили экспорт в Россию до 526 миллионов с 600 миллионов годом ранее. Это минимальное значение за всю современную историю.
Володин отметил рост товарооборота России и Индии
Товарооборот двух стран в результате сократился за прошлый год на 32% и стал составлять 3,5 миллиарда долларов. Меньше было только в 1992 году (2,6 миллиарда долларов).