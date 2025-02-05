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Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года - 05.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250205/tovarooborot-854701981.html
Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года
Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года - 05.02.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года
Товарооборот России и США по итогам 2024 года сократился до 3,5 миллиарда долларов - минимума с 1992 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T18:22+0300
2025-02-05T18:23+0300
экономика
россия
сша
товарооборот
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и США по итогам 2024 года сократился до 3,5 миллиарда долларов - минимума с 1992 года, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, по итогам прошлого года Россия сократила поставки товаров в США на треть - до 3 миллиардов долларов. Это стало наименьшим объемом американского импорта с 1993 года, когда Штаты ввезли российской продукции лишь на 1,7 миллиарда долларов. В то же время сами США уменьшили экспорт в Россию до 526 миллионов с 600 миллионов годом ранее. Это минимальное значение за всю современную историю. Товарооборот двух стран в результате сократился за прошлый год на 32% и стал составлять 3,5 миллиарда долларов. Меньше было только в 1992 году (2,6 миллиарда долларов).
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россия, сша, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, США, товарооборот
18:22 05.02.2025 (обновлено: 18:23 05.02.2025)
 
Товарооборот России и США упал до минимума с 1992 года

Товарооборот России и США в 2024 году упала до минимума с 1992 года

© РИА Новости . Дмитрий Астаховне брать Флаги России и США
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и США по итогам 2024 года сократился до 3,5 миллиарда долларов - минимума с 1992 года, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, по итогам прошлого года Россия сократила поставки товаров в США на треть - до 3 миллиардов долларов. Это стало наименьшим объемом американского импорта с 1993 года, когда Штаты ввезли российской продукции лишь на 1,7 миллиарда долларов.
В то же время сами США уменьшили экспорт в Россию до 526 миллионов с 600 миллионов годом ранее. Это минимальное значение за всю современную историю.
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Товарооборот двух стран в результате сократился за прошлый год на 32% и стал составлять 3,5 миллиарда долларов. Меньше было только в 1992 году (2,6 миллиарда долларов).
 
ЭкономикаРОССИЯСШАтоварооборот
 
 
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