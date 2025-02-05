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WSJ рассказала об идее Трампа "взять под контроль" сектор Газа
WSJ рассказала об идее Трампа "взять под контроль" сектор Газа - 05.02.2025, ПРАЙМ
WSJ рассказала об идее Трампа "взять под контроль" сектор Газа
Идея президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа была сформулирована недавно, о ней знало только его ближайшее окружение, пишет газета... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:53+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Идея президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа была сформулирована недавно, о ней знало только его ближайшее окружение, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично. "Идея о взятии Газы была сформулирована недавно, в последние дни президент обсуждал ее с помощниками и союзниками. Это предложение было известно узкому кругу лиц", - говорится в публикации. Отмечается, что чиновники вне ближнего круга Трампа не знали, что подобная идея обсуждалась в преддверии встречи американского лидера с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
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общество , газа, дональд трамп, wsj, сша
Политика, Общество , Газа, Дональд Трамп, WSJ, США
WSJ рассказала об идее Трампа "взять под контроль" сектор Газа
WSJ: идея Трампа о "взятии" Газы возникла недавно, о ней знало только его окружение
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ.
Идея президента США Дональда Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа была сформулирована недавно, о ней знало только его ближайшее окружение, пишет
газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит ее лично.
"Идея о взятии Газы была сформулирована недавно, в последние дни президент обсуждал ее с помощниками и союзниками. Это предложение было известно узкому кругу лиц", - говорится в публикации.
Отмечается, что чиновники вне ближнего круга Трампа не знали, что подобная идея обсуждалась в преддверии встречи американского лидера с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
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