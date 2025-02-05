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Трамп осенью назвал Украину хорошим местом для недвижимости, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп осенью назвал Украину хорошим местом для недвижимости, пишут СМИ
Трамп осенью назвал Украину хорошим местом для недвижимости, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
Трамп осенью назвал Украину хорошим местом для недвижимости, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп осенью 2024 года в разговоре с Владимиром Зеленским отметил, что Украина - хорошее место для проектов недвижимости. Об этом пишет... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:09+0300
2025-02-05T10:09+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
недвижимость
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп осенью 2024 года в разговоре с Владимиром Зеленским отметил, что Украина - хорошее место для проектов недвижимости. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. "Он (Трамп) также заявил... Зеленскому этой осенью, что Украина будет хорошим местом для развития недвижимости", - сообщается в публикации. Как отмечает газета, в ходе разговора Трамп уделил особое внимание Одессе.В 2024 году Всемирный банк сообщал, что Украине может понадобиться порядка 500 миллиардов долларов на восстановление.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, недвижимость
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Недвижимость
10:09 05.02.2025
 
Трамп осенью назвал Украину хорошим местом для недвижимости, пишут СМИ

WSJ: осенью Трамп сказал Зеленскому, что на Украине можно развивать недвижимость

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп осенью 2024 года в разговоре с Владимиром Зеленским отметил, что Украина - хорошее место для проектов недвижимости. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
"Он (Трамп) также заявил... Зеленскому этой осенью, что Украина будет хорошим местом для развития недвижимости", - сообщается в публикации.
Как отмечает газета, в ходе разговора Трамп уделил особое внимание Одессе.
В 2024 году Всемирный банк сообщал, что Украине может понадобиться порядка 500 миллиардов долларов на восстановление.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампНедвижимость
 
 
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