https://1prime.ru/20250205/tramp-854681634.html
Трамп осенью назвал Украину хорошим местом для недвижимости, пишут СМИ
Трамп осенью назвал Украину хорошим местом для недвижимости, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
Трамп осенью назвал Украину хорошим местом для недвижимости, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп осенью 2024 года в разговоре с Владимиром Зеленским отметил, что Украина - хорошее место для проектов недвижимости. Об этом пишет... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:09+0300
2025-02-05T10:09+0300
2025-02-05T10:09+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп осенью 2024 года в разговоре с Владимиром Зеленским отметил, что Украина - хорошее место для проектов недвижимости. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. "Он (Трамп) также заявил... Зеленскому этой осенью, что Украина будет хорошим местом для развития недвижимости", - сообщается в публикации. Как отмечает газета, в ходе разговора Трамп уделил особое внимание Одессе.В 2024 году Всемирный банк сообщал, что Украине может понадобиться порядка 500 миллиардов долларов на восстановление.
https://1prime.ru/20250205/zelenskiy-854678632.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, недвижимость
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Недвижимость
Трамп осенью назвал Украину хорошим местом для недвижимости, пишут СМИ
WSJ: осенью Трамп сказал Зеленскому, что на Украине можно развивать недвижимость