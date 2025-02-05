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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - 05.02.2025, ПРАЙМ
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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T20:16+0300
2025-02-05T20:17+0300
экономика
севастополь
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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севастополь, морской транспорт
Экономика, СЕВАСТОПОЛЬ, морской транспорт
20:16 05.02.2025 (обновлено: 20:17 05.02.2025)
 
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Власти: в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Севастополь
 Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
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Рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
 
ЭкономикаСЕВАСТОПОЛЬморской транспорт
 
 
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