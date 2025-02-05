https://1prime.ru/20250205/transport-854704795.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T20:16+0300
2025-02-05T20:16+0300
2025-02-05T20:17+0300
экономика
севастополь
морской транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/80302/27/803022784_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_b51b89282fda971a0a8daad45f149c65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
https://1prime.ru/20250127/grunt-854468768.html
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80302/27/803022784_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_3e0edb710f35a040e85dc94e3af2a4f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, морской транспорт
Экономика, СЕВАСТОПОЛЬ, морской транспорт
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Власти: в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта
Рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.