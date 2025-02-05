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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - 05.02.2025, ПРАЙМ

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T20:16+0300

2025-02-05T20:16+0300

2025-02-05T20:17+0300

экономика

севастополь

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

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севастополь

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севастополь, морской транспорт