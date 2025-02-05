https://1prime.ru/20250205/tsb-854677122.html

Эксперты рассказали, когда ЦБ продолжит продавать валюту

Эксперты рассказали, когда ЦБ продолжит продавать валюту - 05.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, когда ЦБ продолжит продавать валюту

ЦБ РФ в феврале – начале марта, вероятно, продолжит продавать валюту на 4-8 миллиарда рублей в день в рамках операций с Фондом национального благосостояния... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T07:35+0300

2025-02-05T07:35+0300

2025-02-05T07:35+0300

рынки

финансы

россия

рф

москва

сергей коныгин

минфин

фнб

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854677122.jpg?1738730138

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. ЦБ РФ в феврале – начале марта, вероятно, продолжит продавать валюту на 4-8 миллиарда рублей в день в рамках операций с Фондом национального благосостояния (ФНБ), что будет оказывать поддержку российской валюте: курс может "сходить" до 90 рублей за доллар, считают опрошенные РИА Новости эксперты. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии регулятор суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 15 января по 6 февраля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 70,2 миллиарда рублей, по 4,1 миллиарда рублей в день. Таким образом, сейчас ЦБ продает валюты на 4,76 миллиарда рублей в день. ЦБ ПРОДОЛЖИТ ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТУ Вероятнее всего, Минфин в следующем месячном периоде продолжит покупки валюты в рамках бюджетного правила, хотя в условиях адаптации рынка к новым санкционным ограничениям вероятность сюрпризов больше, чем обычно, рассуждает Олег Кузьмин из компании "Ренессанс капитал". "Однако в любом случае Банк России - с учетом других операций - продолжит оставаться нетто-продавцом валюты на рынке", - добавляет он. Минфин продолжит покупать валюту в небольшом объеме, полагает и Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Итоговые операции ЦБ на валютном рынке останутся нетто-продажами по 7-8 миллиардов рублей в день", - прогнозирует он. Минфин в ближайший месячный период будет покупать валюту в ФНБ на сумму порядка 65 миллиардов рублей - по 3,2 миллиарда в день, что несколько меньше текущего объема, предполагает в свою очередь Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "С учетом постоянных операций ЦБ РФ по продаже валюты на сумму 8,8 миллиарда рублей в день, общий объем предложения юаней и золота составит 5,6 миллиарда в день", - оценивает он. По оценке Родиона Латыпова из ВТБ, нетто-продажи валюты Центробанком составят 4-5 миллиардов рублей в день. ПРОГНОЗЫ Продажи валюты будут оказывать некоторую поддержку рублю, который в январе неплохо себя чувствовал также благодаря высоким реальным рублевым ставкам, сезонному снижению импорта и возможной продаже валюты со стороны экспортеров для выплаты дивидендов, рассуждает Кузьмин. Небольшая поддержка рублю от продажи валюты Центробанком сохранится, если же продавать валюту начнет и Минфин, то рубль укрепится в пределах 1% на фоне спекулятивных сделок, отметил Коныгин. Кроме Центробанка, продавать валюту в феврале будут и экспортеры - для выплаты дивидендов (в частности, "Татнефть" и "Роснефть"), полагает Ованес Оганисян из компании "Цифра брокер". "Это тоже может поддержать курс рубля. Мы ожидаем, что в первом полугодии курс может снизиться до 90 рублей за доллар и до 13,1 рубля за юань", - прогнозирует он. Относительно комфортная среда для рубля сохранится еще на некоторое время, однако равновесный уровень курса доллара к рублю уже сместился в область трехзначных значений, считает Кузьмин. "И в целом ближе к концу первого квартала ослабление рубля выглядит основным сценарием. По нашим оценкам, средний уровень курса в 2025 году сложится на уровне 106,5 рубля за доллар", - добавил он.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, финансы, россия, рф, москва, сергей коныгин, минфин, фнб, минфин рф